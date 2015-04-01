Kış lastiği uygulaması bugün sona eriyor

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların 1 Aralık 2014'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu bugün sona eriyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, kış lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin verilmiyor.

Yönetmelik kapsamında 1 Aralık 2014'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında kış lastiği takmayan araçlara Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince para ceza kesiliyor.

Kış lastiği takmayan ticari araçların işletmecilerine uygulanan para cezası 1 Ocak 2015 itibarıyla 571 lira olarak belirlenmişti.

Kış lastiği takma zorunluluğu, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsıyor. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunlu tutuluyor. Hava şartlarına bağlı olarak söz konusu süre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca artırılabiliyor.