Kış lastiği artık arabalarda da zorunlu

Emniyet Genel Müdürlüğü yayımladığı genelgeyle, başta İstanbul olmak üzere 54 ilde otomobillere kış lastiği takma zorunluluğu getirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, kış şartlarının ağır geçtiği 54 ilde bugün kış lastiği denetimine başladı. Bugün başlayan denetimler, 20 Aralık'a kadar devam edecek. İl merkezlerinde iki noktada, ilçe merkezlerinde bir noktada iki saat süreyle lastik denetimi yapılacak. Kış lastiği takmayana ilk seferde para cezası verilirken, ikinci seferde trafikten men edilecek.

Sürücülerin karlı ve buzlu yollarda güvenli seyahat etmelerini sağlamak için daha önce yasal olarak kamyon, otobüs ve minibüs gibi büyük araçlarda takılması zorunlu olan kış lastiği, genelgeyle kış şartlarının ağır geçtiği illerde otomobiller için de zorunlu hale geldi.

Lastiklerde kış alarmı





Emniyet Genel Müdürlüğü, kış mevsimi nedeniyle karayollarında araç kayması sonucu yaşanan trafik kazalarını en aza indirmek için Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından il merkezinde en az iki noktada, ilçe merkezlerinde ise en az bir noktada 16-20 Aralık 2013 tarihleri arasında günde 2 saat süre ile Kış Lastiği Denetimi yapma kararı aldı.

Kış lastiği hayat kurtarıyor

Yapılacak denetimlerde mevzuat hükümlerine aykırı olarak lastik kullandığı tespit edilenlere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 30/1-a maddesinden İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilerek Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 125 inci maddesine göre 1 inci kez de 7 güne kadar izin verilecek, 2 nci kez de ise araç trafikten men edilecektir.



Yapılacak denetimlerde şu hususlara dikkat edilecek:



1. Kış lastiği; üzerinde M+S işareti bulunan ve 7 °C’nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu arttırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türüdür. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği olarak değerlendirilecektir.





Onlara takoz, zincir, çekme halatı da zorunlu





2. Özellikle kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlarda başta kış lastiği olmak üzere, kar lastiği, lastik diş derinlikleri, hava basıncı ile patinaj zinciri, çekme halatı, takoz gibi avadanlıkların araçların teknik yapısına uygun olarak bulundurulması ve kullanılır durumda olması kış mevsimi süresince aranacaktır.



3. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekmektedir.



4. Kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastikleri ile yarı römork ve römorkları çeken çekicilerdeki tahrikli dingiller üzerindeki lastiklerin (çeker lastikleri) kış lastiği olması zorunludur.



5. Kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti; minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında ise (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kartanesi (snowflake) işareti aranacaktır.

Değişen lastik de kış lastiği olacak

6. Seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunludur.



7. Yapılan denetimlerde aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin okunamaması halinde sırt deseninin kış lastiğine uygunluğu kontrol edilecektir.



8. Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur.

Edirne'de uygulandı

Sürücülerin karlı ve buzlu yollarda güvenli seyahat etmelerini sağlamak için daha önce yasal olarak kamyon, otobüs ve minibüs gibi büyük araçlarda takılması zorunlu olan kış lastiği, genelgeyle kış şartlarının ağır geçtiği illerde otomobiller için de zorunlu hale geldi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de genelgenin ardından D-100 karayolunda kış lastiği uygulaması yaptı.

Şehir merkezinden çıkan şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar ve otomobilleri durdurarak lastiklerini kontrol eden polis ekipleri, kurallara uygun lastik kullanmayan sürücülere 77 lira ceza kesti.

Edirne Emniyet Müdürü Yardımcısı Metin Bahadır, kış lastiği takma zorunluluğunun sadece kamyonet ve yük taşımada kullanılan araçlara değil, otomobillere de zorunlu olduğunu söyledi.

Uygulama kapsamında trafikte seyreden tüm araçların kış lastiği takıp takmadıklarını kontrol ettiklerini belirten Bahadır, şöyle konuştu:

“Artık tüm araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildi. Bu amaçla biz de ilimizde uygulamalara başladık. Sürücüler kış lastiği takmadıkları zaman yollarda kalıyor. Kış lastiği takan sürücülerin de yola devam etmesine engel oluyorlar. Ayrıca buzlu ve karlı yollarda kış lastiği kaza yapma riskini azaltıyor."

Bahadır, kış lastiği takmayan sürücülere 77 TL ceza yazdıklarını kaydetti.

İşte kış lastiği takılmaması durumunda ceza uygulanacak iller şöyle:

AFYONKARAHİSAR

AĞRI

AMASYA

ANKARA

ARTVİN

BİLECİK

BİTLİS

BOLU

BURDUR

BURSA

ÇANKIRI

ÇORUM

DENİZLİ

EDİRNE

ELAZIĞ

ERZİNCAN

ERZURUM

ESKİŞEHİR

GÜMÜŞHANE

HAKKARİ

ISPARTA

İSTANBUL

KARS

KASTAMONU

KAYSERİ

KIRKLARELİ

KIRŞEHİR

KOCAELİ

KONYA

KÜTAHYA

MANİSA

MUŞ

NEVŞEHİR

NİĞDE

SAMSUN

SAKARYA

SİVAS

TEKİRDAĞ

TOKAT

TUNCELİ

UŞAK

VAN

YOZGAT

ZONGULDAK

AKSARAY

BAYBURT

KARAMAN

KIRIKKALE

BATMAN

ŞIRNAK

ARDAHAN

IĞDIR

KARABÜK

DÜZCE