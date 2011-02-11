Kış güneşi gidiyor, yağış geliyor

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.

Şubat ayının başından bu yana süren yalancı bahar yurdu terk ediyor, yağışlar geliyor.

Karadeniz Bölgesi ile, Kocaeli, Sakarya, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar; kıyı kesimler ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Tarımsal ürünlerde zarar, ulaşımda aksamalar vs.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda çığ riski olduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, mal ve can kaybı vs.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Bazı il ve bölgelerde hava durumu



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle olacak:

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis bekleniyor. (10)

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. (7)

İzmir: Az bulutlu ve açık. (15)

Antalya: Az bulutlu ve açık. (19)

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. (10)

Erzurum: Parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. (-4)

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. (13)







Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

Marmara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli yağmurlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

Ege: Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

İç Anadolu: Bölgenin kuzey ve doğusu parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar; kıyılarda yağmur, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. Bölgenin iç kesimlerinde eğimin fazla olduğu yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Doğu Anadolu: Bölgenin kuzey ve doğusu parçalı bulutlu, Ardahan ile gece saatlerinden sonra Hakkari ve Şırnak çevreleri aralıklı kar yağışlı geçecek. Bölgenin kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Bölgede eğimin fazla olduğu yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.