Kış diyeti hasta ediyor

Uzmanlar, yılın bu zamanında yapılan diyetin grip virüsüyle savaşmak için vücudun direncini zayıflattığını söylüyor. BBC'de yer alan habere göre, Amerikalı araştırmacılar, kalori kontrollü diyet yapan farelerin normal diyet yapanlara göre enfeksiyonla daha zor başa çıktıklarını buldu.



Nutrition dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Michigan Eyalet Üniversitesi'nden araştırma grubu, düşük kalorili diyet yapan farelerin yeterli miktarda vitamin ve mineral aldıklarını, ancak yine de vücutlarının enfeksiyonla savaşmak için yeterli miktarda öldürücü hücre üretemediklerini buldular. Yaptıkları diyet ile yüzde 40 oranında kalori tüketen farelerin iyileşmesi uzun zaman aldı, daha fazla kilo kaybettiler ve zayıf sağlık belirtileri gösterdiler.

