Kış çayları içimizi ısıtacak ama...

Konu kış çayı olunca, Barış Manço’nun ‘Nane limon kabuğu’ şarkısını hatırlamamak mümkün değil. Şarkıdaki tarif, “Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın, içine hatmi çiçeği, biraz tere otu katasın, biraz tarçın, bir tutam zencefil...” diye gidiyor. Ancak bu kış tariflerde biraz tasarruflu olmak gerekecek. Çünkü fiyatlar tırmanışta. Duygu Erdoğan’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, İstanbul’da özellikle Mısır Çarşısı’nda bitki ve baharat karışımıyla hazırlanan kış çaylarına ilgi yoğun ancak yüksek fiyat hem müşteriyi, hem satıcıyı endişelendiriyor.

Başrolde adaçayı da var

Yaprak ya da çiçekli ıhlamurda geçen yıla göre yüzde 30 - 40 fiyat artışı var. ‘Daha da artar mı?’ diye sorunca esnaf ağız birliği etmişçesine ‘Öyle görünüyor...’ diyor.

Kış için hazırlanan özel çaylarda en çok ıhlamur kullanılıyor. Ihlamurun kilosu 120 - 160 lira arasında satılıyor. Çiçekli ıhlamurun fiyatı yapraklı ıhlamura oranla daha pahalı.

Hatmi çiçeği ise yine kış çaylarının vazgeçilmezlerinden. Çarşı esnafından Mehmet Emin, öksürük başta olmak üzere pek çok rahatsızlığa iyi geldiğini söylüyor. Hatmi çiçeği geçen yıl kilosu 60 liradan satılırken bu yıl neredeyse fiyatını katlamış. Hatmiyi 120 TL’ye satan var. Kış çaylarının diğer başrol oyuncularından adaçayı, kuşburnu, zencefilde ise yüzde 20 fiyat artışı görülüyor

Gramı 25 TL’ye safran

Kışın sert geçeceğini öngören üreticilerin ıhlamur stokladığını iddia eden çarşı esnafından İbrahim Arın, “Mesela şimdi 100 liraysa 140 lira olacağını varsayıyor. Hava sıcaklığı da düşüyor. Piyasaya az çıkardıkça daha değerli oluyor” diyor. Bazı baharatları karıştırarak hazırladıkları çayların fiyatlarının da artışlardan nasibini aldığını söyleyen Arın, çay fiyatlarında da yüzde 30 artış yaşandığını dile getiriyor.

Bu arada dünyanın en pahalı bitkilerinden İran safranı da kış çaylarına girdi. Gramı tam 25 TL... Aktar Mehmet Emin, “Gram olarak satıyoruz. Kırmızı iplikler halinde. Zaten bundan bir iki küçük parça kullanırsınız” diyor.

‘Sürümden kazanıyoruz’

Baharat dükkânı sahibi Ahmet Gelişli, fiyatların artmasının satışlarına olumsuz etkisi olmadığını belirterek, şu yorumu yapıyor:

“Gram olarak satın alınır. Yani 100 gram alacağına 50 gram alıyor. Bu bizi endişelendiriyor ama baktığınız zaman alan insan sayısı da artıyor. Bu da o azalışı çıkarmış oluyor.”

Dükkanların birinden kuşburnu almaya gelen Mukaddes Hatır ise fiyatlar artsa da almaya devam ettiklerine dikkat çekerek, “Hasta olmaktan, ilaç kullanmaktan iyidir. Aldığımız bir avuç şeye bu kadar para da fazla ama çaremiz de yok” diyor.