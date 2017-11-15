Kış çayları her derde deva

KAYSERİ, (DHA)- BESLENME ve diyet uzmanı Merve Sarptaş Büyükince, soğuk havalarda kış çaylarının önemine değinerek, \"Özellikle kış aylarında vücuda sağlık veren; kuşburnu, ıhlamur ve zencefil çayları tercih edilmelidir\" dedi.

Bağışıklık için kuşburnu, ıhlamur ve zencefil içilmesini öneren beslenme diyet uzmanı Merve Sarptaş Büyükince, soğuk havalarda daha sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklar, mutlaka bir uzman doktor kontrolünde tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Büyükince, şöyle dedi:

\"Bunun yanında tamamlayıcı tedavilerle de vücut direnci artırılmalıdır. Öncelikle yeterli ve dengeli beslenme bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Tamamlayıcı tedaviler arasında yer alan ve doğal şifa kaynağı olarak bilinen bitki çaylarının tüketimine de özen gösterilmelidir. Özellikle kış aylarında vücuda sağlık veren; kuşburnu, ıhlamur ve zencefil çayları tercih edilmelidir. Bitki çaylarının yararları yanında fazla tüketilmesi halinde vücut sağlığı için zararlı olabilecek etkilerinin de bulunduğu unutulmamalı, bu nedenle günlük bitki çayı tüketimi 2 fincan ile sınırlandırılmalıdır.\"

Enerji ve güçlü sinir sistemi için kuşburnunun içilebileceğini belirten Büyükince, en çok C vitamini içeren meyvelerden kuşburnunda yüksek oranda C vitamini, B1, B2 ve K vitaminlerinin yanı sıra; protein, mineral, potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve meyve asitleri bulunduğunu hatırlattı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sarptaş Büyükince, şöyle devam etti:

\"Enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı vücudu güçlendirir. B vitamini açısından zengin olması nedeniyle enerji metabolizmasında, sinir sisteminde, büyüme ve gelişmede etkilidir. Aynı zamanda içerdiği meyve asitleri nedeniyle kabızlığa da iyi gelmektedir. Kuşburnu çayı, kaynatılarak değil demlenerek hazırlanmalıdır. İki çay kaşığı öğütülmüş kuşburnu, büyük boy fincanda 15-20 dakika demlendikten sonra tüketilebilir. Ihlamur soğuk kış gecelerinde çok tercih edilen bitki çayları arasındadır. Ihlamur ağacının yaprakları güçlü antioksidanlardan flavonoid içermektedir. Bu nedenle soğuk algınlığı, nezle ve gribal enfeksiyonların tedavisinde etkilidir. Ihlamur çayının buharı burun tıkanıklığını açar, sıcak çayı ise boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelir. Limon ile tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Stresi azaltıcı etkisi bulunan ıhlamur çayı, sinirleri yatıştırır ve uykuya geçişi kolaylaştırır. Ihlamur çayı, idrar söktürücü olarak da kullanılmaktadır. Bir tatlı kaşığı miktarındaki kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yaprak karışımının üzerine 1 bardak kaynar su dökülmeli ve 10 dakika süreyle demlendikten sonra içilmelidir.\"



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