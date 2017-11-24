Kış ayında masaj salonlarına ilgi artıyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da masörlük yapan İbrahim Ömür Belgin, havaların soğuması nedeniyle kaslarda gerilme ve kasılmalar olduğunu, bu nedenle masaj salonlarına talebin arttığını söyledi.

Son günlerde, Konya\'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Soğuk havayla birlikte kas ağrısı rahatsızlıkları ortaya çıkarken, masaj salonlarına başvurular da arttı. Masör İbrahim Ömür Belgin, özellikle kas ağrıları, bel ve boyun fıtığı rahatsızlıkları nedeniyle masaj yaptırmaya gelen müşterilerinin sayısının çok olduğunu belirtti. Belgin, “Genelde masaj, kas ağrıları, bel ve boyun fıtığı gibi birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Son zamanlarda havaların iyice soğuması, kırgınlıkları, eklem ağrılarını ve romatizma gibi birçok rahatsızlığı tetiklemektedir. Masaj kan dolaşımını hızlandırdığı için vücuttaki en uç noktaya bile kanın ulaşmasını sağlar. Havaların soğuması ile birlikte müşterilerimizin masaja olan talebi arttı\" dedi.

DOĞAL TERAPİ

Masajın yararlarını anlatan İbrahim Ömür Belgin, \"Burada tedavide herhangi bir ilaç kullanılmıyor. Tamamen doğal terapi. Bitkilerin yağlarından, özünden yararlanarak masaj yapıyoruz\" diye konuştu.

KLASİK MASAJ DAHA ÇOK TUTULUYOR

Klasik masajın müşterilerinden daha çok talep gördüğünü ifaden eden Belgin, şöyle dedi:

\"En basit masaj klasik masajdır. İnsanlar günün stresini, yorgunluğunu atmak için genelde bu tür masajı tercih ediyor. Bilimsel teknikler kullanarak masajımızı uyguluyoruz. Hiçbir alet kullanmadan ellerimizle yapıyoruz. Ağrıların olduğu yerlere ve kaslara bilimsel tekniklerle masajımızı yapıyoruz.\"



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