Kirsten Dunst: Brad Pitt'i öpmek iğrençti

Oyuncu Kirsten Dunst, Hollywood'un yakışıklı aktörü Brad Pitt ile öpüşmesini "iğrençti" diye tarif etti.

Metin Güneş'in CnnTürk'te yer alan haberine göre, 1994 yılı yapımı "Interview With A Vampire" filminde Brad Pitt ile kısa olsa da öpüştüğü için "şanslı kız" olarak görülen Kirsten düşünülenin aksine bu öpüşme sahnesinde hiçbir heyecan duymamış.

30 yaşındaki aktris öpüşmeyle ilgili anısını Bullet dergisine şu sözlerle anlattı:

"Sadece bir öpücüktü. Brad o zamanlar bolca Real World dizisi izliyordu. Saçı uzundu. Hippi gibi havalı züppenin tekiydi. O zamanlar herkes 'Brad Pitt ile öpüştüğün için çok şanslısın' diyordu. Ama ben iğrenç olduğunu düşünmüştüm. 16 yaşıma kadar da başka biriyle öpüşmedim. Sanırım ben geç açılıp serpilen biriyim."