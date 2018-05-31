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Kirpik okulu kadınlara yeni iş imkanı sunuyor

İSTANBUL, (DHA)- Kadın girişimci ve güzellik uzmanı Kübra Karaöz tüm dünya genelinde patentini aldığı vizon kirpik uygulaması ile kirpik okulu açtı

31 Mayıs 2018 17:15

İSTANBUL, (DHA)- Kadın girişimci ve güzellik uzmanı Kübra Karaöz tüm dünya genelinde patentini aldığı vizon kirpik uygulaması ile kirpik okulu açtı. Karaöz, geçen yıl açmış olduğu Kirpik Okulu’yla kadınlara hem iş olanağı sunuyor hem de vizon kirpik uygulaması yapıyor.

Kullanılan kirpiklerden, yapıştırıcılarına ve hatta uygulama aletlerine kadar kendi tasarlayıp imal ettiği tüm ürünlerin patentini alarak kirpikte çığır açan kadın girişimci Kübra Karaöz, Etiler\'de birçok kadına da iş olanağı sunup meslek sahibi yapıyor. Karaöz, Türkiye’de bir kirpik okulu olduğu için bu sezon maskaraların çöpe atılması gerektiğini savunuyor.  

(FOTOĞRAF)

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