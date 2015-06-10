Kırmızılı kadına biber gazı sıkan polis fidan dikme cezasına çarptırıldı

Gezi Parkı olaylarının sembolü haline gelen "kırmızılı kadın"a yakın mesafeden biber gazı sıkan polisle ilgili dava karara bağlandı. Sanık polis, 1 yıl 8 ay hapis ve 600 fidan dikme cezasına çarptırıldı.
Polisin 31 Mayıs sabahı "kırmızılı kadın" olarak bilinen Ceyda Sungur'a yakın mesafeden biber biber gazı sıktığı anın görüntüsü, Gezi Parkı olaylarında yaşanan direnişin simgesi haline gelmişti.
Biber gazını sıkan polis, "yaralama" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından toplam 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı erteledi. Sanık polis ayrıca 600 fidan dikme cezasına çarptırıldı