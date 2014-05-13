'Kırmızılı Kadın': Amir sık dedi, polis coştu

Gezi Parkı eylemlerinin sembollerinden biri olan 'Kırmızılı Kadın' Ceyda Sungur'a biber gazı sıkan polis memuru Fatih Zengin'in yargılanmasına başlandı. Sungur, " Polis memuru sanık hazır şekilde gaz sıkmak için bekliyordu. Amiri 'sık sık' dedi. Sonrasında ise polis coştu" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edilen tutuksuz sanık polis memuru Fatih Zengin katılmazken, şikayetçi Ceyda Sungur hazır bulundu.

Radikal’de yer alan habere göre, hakim Muzaffer İren, şikayetçi Ceyda Sungur'un avukatının mahkemeye, görevsizlik talebini içeren 10 sayfalık dilekçeyi sunduğunu açıkladı. Sanık Fatih Zengin'in avukatı Funda Sadıkahmet Alp ise "Müvekkilimizi hazır edemedik. Müvekkilim raporludur. Raporu elden sunuyoruz" dedi.

‘Yüzüme ve gözüme doğru gaz sıkıldı’

Kimlik tespiti yapılan Ceyda Sungur (28) İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olduğunu söyledi. Kimlik tespitinin ardından ifade veren Sungur, Gezi Parkı'nın kanunsuz olarak girildiği ve yıkım yapıldığını duyduğunu söyledi.

Sungur, "İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü'de buraya yakın olduğundan hemen parkın yok edilmesine karşı protestoda bulunmak için Gezi Parkı'na gittim. Polise herhangi bir direnişte, hakarette ya da eylemde bulunmadım. Polisin yüzünde maskesi vardı, yüzünü göremedim. Ben olay günü kanuni protesto hakkımı kullanmaktan başka bir şey yapmama rağmen bana orantısız şekilde hatta sırtımı döndüğümde sırtıma da gelecek şekilde yüzüme ve gözüme doğru gaz sıkıldı" dedi.

'Amir sık dedi, polis coştu'

Polisin herhangi bir uyarıda bulunmadan 150 kişilik protestocu gruba gaz sıkıldığını anlatan Ceyda Sungur, "Bir arbede oldu. Polislerin göstericileri ittirmeleri ile gaz sıkmaları ile biri beni ittirmeden karmaşa sırasında ben yere düştüm. Arbededen sonra ayağa kalkıp döndüm. Polis sanık ile yüz yüze geldim. Polis memuru sanık hazır şekilde gaz sıkmak için bekliyordu. Amiri sık sık dedi. Elinde telsizi olmasından amiri olduğunu düşünüyorum. Sonrasında ise polis coştu. Ben görevli polis memurunun o an yanında bulunan kişinin tespitini ve cezalandırılmasını istiyorum. Ayağa kalktığımda şikayetçi olduğum sanık polise yarım metre kadar en yakın konumdaydım. Bu polis memuru biber gazını herhangi bir uyarı yapmadan bir şey söylemeden bana doğru sıktı. Yüzümde yanmalar oldu. Solunum yapmakta zorlandım" diye konuştu.

‘Sanıktan şikayetçiyim’

Olayın ardından olayın şokuyla sağlık raporu almadığını söyleyen Sungur, "Sonradan da hastaneye kontrole gitmedim. O günden sonra gaz sıkılması nedeniyle herhangi bir rahatsızlanmam olmadı. Ancak o gün gazın sıkılmasından itibaren bir saat boyunca acı çektim. Yine de Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek sağlık raporu alınmasını istiyorum. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

‘Dosya Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilsin’

Ceyda Sungur'un avukatı İlkay Bahçetepe, "Biber gazının bu kadar yakın mesafeden sıkılması ölüme neden olabilmektedir. İşkence suçunu oluşturabilecektir. Benzer vakalarda meydana gelen ölüm olaylarına ilişkin örneklerimizi dilekçemizle birlikte sunduk. Biber gazı haksız, aşırı, orantısız ve yasalara aykırı olarak sıkılmıştır. Müvekkilimin sağlığını etkileyecek şekilde orantısız bir müdahale söz konusudur. Polis memuru bunu bilebilecek durumdadır. Bu nedenle görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Sanık Fatih Zengin'in avukatı Funda Sadıkahmet Alp da, "Olaya ilişkin farklı kameralardan müşteki ile sanığın mesafesini belirleyecek görüntüler vardır. Mahkemeye sunacağız. Müşteki tarafın sunduğu dilekçeyi inceleyip beyanda bulunacağız. Müvekkilimin mezaretinin kabulü ile bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için süre talep ediyoruz" dedi.

Görevsizlik talebi reddedildi

Suçtan zarar görme ihtimaline binaen şikayetçi Ceyda Sungur'un davaya katılmasına karar veren hakim, görevsizlik talebinin usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek reddine karar verdi.

Sanık Fatih Zengin'in mazeretinin kabulüne karar vererek bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar veren hakim, şikayetçi Ceyda Sungur hakkında olay sırasında sıkılan biber gazı dolayısıyla Adli Tıp Kurumu'ndan kati raporun aldırılmasına hükmetti.

Duruşma 25 haziran'a ertelendi

Cumhuriyet Savcılığına yazı yazılarak olaya ilişkin tüm görüntü kayıtlarının mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar veren hakim, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Müdürlüğüne yazı yazılarak gaz sıkan tekme atan model '5' kullanıcısının Fatih Zengin olduğunun ne şekilde tespit edildiği, tespite yarayan bilgi, belge, CD ve tanıkların acilen bildirilmesine istedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 25 Haziran saat 10.00'a ertelendi.

İddianame ne diyor?

Kamuoyunda 'Gezi Parkı' eylemleri olarak adlandırılan olaylar kapsamında 28 Mayıs 2013 günü İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü civarlarında çok sayıda göstericinin katıldığı bir eylemin meydana geldiği anlatılan iddianamede, gösteriye katılmak amacıyla olay yerine giden müşteki Ceyda Sungur'a ve etrafta bulunan açık kimliğiyle tespit edilemeyen bir kısım şahıslara herhangi bir uyarı yapılmadan şüpheli Fatih Zengin tarafından biber gazı sıkıldığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Zengin'in bibergazını kullanırken 'toplumsal olaylarda görevlendirilen personelin hareket, usul ve esaslarına dair yönerge ile gözyaşartıcı gaz silahları ve mühimmatları kullanım talimatlarına' aykırı hareket ettiği vurgulandı. İddianamede bilirkişi raporunda yer alan fotoğraf ve video görüntülerinin açıkça tespit edildiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli polis memuru Fatih Zengin'in, müşteki Ceyda Sungur'a bir metreden daha az mesafeye yaklaşarak yüzünü hedef almak suretiyle biber gazı sıktığı, gazdan etkilenen müştekinin arkasını dönmesine rağmen şüphelinin gaz sıkmaya devam ettiği ve eylemin devamında çevrede bulunan göstericilere de yine benzer şekilde yakın mesafeden ve hedef gözeterek gaz sıktığı, göstericilerden birine tekme attığı, olayın müştekisinin eylemin öncesinde ve sonrasında herhangi bir taşkınlık yapmadığı buna rağmen bahse konu eyleme maruz kaldı." İddianamenin sonuç kısmında şu ifadeler kullanıldı: "Şüpheli Zengin'in, müşteki Sungur'a yönelik eylemi her ne kadar zor kullanma yetkisine ilişkin sınırların aşılması suretiyle orantısız güç kullanma suçunu oluşturmakta ise de gerek olay yerindeki göstericileri hedef gözeterek biber gazı sıkması ve gerekse darp eylemini gerçekleştirmesi birlikte değerlendirildiğinde eylemin bir bütün halinde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğunu, süphelinin savunmasının oluş ve dosya kapsamına aykırı olduğu ve bu süretle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmaktadır." İddianamede şüpheli Fatih Zengin'in 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.