‘Kırmızı Yansımalar' resim sergisi Trump Art Gallery'de açıldı

İSTANBUL, (DHA) - TRUMP Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Gallery, sanatçı Gamze Lim’in ‘Kırmızı Yansımalar’ isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Yaşamın içindeki tutkuların, soyut dışavurum tarzda yorumlandığı sergi, 31 Ekim’e kadar sanatseverlerle buluşacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Gallery, yerli ve yabancı sanatçılara ve sanat eserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Trump Art Gallery, bu kez aynı zamanda başarılı bir müzisyen olan sanatçı Gamze Lim’in ‘Kırmızı Yansımalar’ isimli resim sergisi için kapılarını açıyor.

Melih Kibar’la pek çok jingle, dizi ve film müziği seslendiren Gamze Lim, hisleri ve kalp gözüyle şekillendirdiği resim çalışmalarında hissetiği enerjiyi, soyut dışavurum tarzda yorumluyor.

TUTKUNUN RENGİ KIRMIZI

Küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu resim sanatı aracılığıyla renklerin enerjisi ile ruhunu yorumlayan Gamze Lim, tutkunun rengi olarak nitelendirdiği kırmızıyı eserlerine somut bir biçimde yansıtıyor. Yaşamın içindeki tutkuları, artı ve eksi yönleriyle çalışmalarında ifade eden sanatçı, izleyicileri de tablolarda kendi iç dünyalarını bulmaya davet ediyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği ‘Kırmızı Yansımalar’ resim sergisi 1 - 31 Ekim 2018 tarihleri arasında Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

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