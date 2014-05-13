Kırmızı şarap sağlığa yararlı mı?

Araştırmacılar, İtalya'nın şarap üretimiyle meşhur Chianti bölgesinde yaşayan 800'e yakın kişinin sağlık durumlarını inceledi. Araştırmacılar, şarabın bu kişilerin sağlıklarına belirgin bir etki yaratıp yaratmadığına bakılarak, kırımızı şarapta bulunan "resveratrol" adlı maddenin kalp hastalıklarını engellediği veya ömrü uzattığı iddiası araştırıldı. Ancak bu iddialara dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Uzmanlar kesin sonuçlar için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Fransa'nın sırrı kırmızı şarap mı?

Fransa'da doymuş yağ oranı yüksek bir beslenme şeklinin yaygın. Fakat buna rağmen kalp rahatsızlıklarına sık rastlanmıyor. Bilim insanları Fransa'daki bu durumu çözebilmek adına çok sayıda araştırma yaptı. Kimi bilim insanları bu durumu kırmızı şarabın 'daha ölçülü' tüketilmesine bağladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, araştırmalar kırmızı şarap, siyah (bitter) çikolata ve üzüm, böğürtlen, dut, ahududu gibi etli ve zarlı kabuksuz meyvelerin iltihapları geçirdiğini ortaya koydu. Tüm bu ürünlerde görülen ortak maddenin "resveratrol" olması da araştırmacıları bu madde üzerinde yoğunlaşmaya itti.

Fakat Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Prof. Richard Semba ve beraber çalıştığı araştırmacılar, "resveratrol" maddesi üzerine yaptıkları araştırmalarda, sağlığa yararlı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı.

'Başka bir maddeden kaynaklanıyor'

Bilim insanları deneyleri için Toskana'da iki küçük kenti seçti. Kent sakinlerinden ileri yaştaki 783 kişi araştırmaya katılmayı kabul etti. Gönüllüler günlük beslenme alışkanlıkları hakkında ayrıntıları aktardı ve vücutlarındaki "resveratrol" oranının ölçülmesi için idrar örnekleri verdi. Yaklaşık 9 yıl süren araştırma boyunca deneye katılan ileri yaştaki kadın ve erkeklerden 268'i yaşamlarını yitirdi, 174'ü kalp hastalıklarına yakalandı, 34'ü de kanser oldu.

Fakat idrarlarında görülen "resveratrol" maddesi, ölüm riski, kalp hastalıkları riski veya kanser riskiyle bağlantılı değildi. İdrardaki resveratrol maddesinin kanda görülen iltihaplarla da bağlantılı olmadığı ortaya çıktı.

Prof. Semba, "Başlangıçtaki düşünce, bazı gıdaların "resveratrol" içerdikleri için sağlıya yararlı olduğu yönündeydi. Buna dair hiçbir şey bulamadık Resveratrol maddesinin sağlığa faydalı olduğuna dair anlatılanlar yanıltıcı oluyor ve günümüzdeki deneylere dayandırılmıyor" şeklinde konuştu.

Prof. Semba, şarap içmenin veya siyah (bitter) çikolata, dut, ahududu, üzüm, böğürtlen gibi meyvelerin sağladığı faydanın içeriklerindeki başka bir ortak maddeden kaynaklandığını söyledi. Prof. Semba’ya göre ne kadar yenilip ne kadar içilmesi gerektiğine dair kesin veriler bulunmuyor. Bu tip gıdaların içeriğinin karmaşık olduğunu ifade eden Prof. Semba, "Araştırmamızdan elde ettiğimiz tek şey, faydaların "resveratrol" maddesinden kaynaklanmadığı" dedi.