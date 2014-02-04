Kırmızı ruj uçakta yasak, reklamda serbest!

İnan Ketenciler

Hosteslerin kırmızı, bordo ve pembe gibi “frapan” renkli rujları sürmesini yasaklayan THY’nin son tanıtım filminde kırmızı rujlu hosteslerin görüntüsüne yer verildi.

Türk Hava Yolları (THY), geçen yılbaşında yürürlüğe giren bir düzenlemeyle hosteslerin kırmızı, bordo, pembe ve diğer frapan renklerle yapılan makyajı yasaklamış, ruj rengi ile birlikte hosteslerin dövme yaptırması ve saçlarını topuz yapmaları da yasaklar arasına girmişti.

Yeni yönetmelikle gelen yasaklar nisan ayında kamuoyuna yansıyınca THY Genel Müdürü Temel Kotil 9 Mayıs 2013’te "Bizim ruj rengiyle ilgili bir problemimiz yok. Ancak nasıl olmuşsa alt seviyedeki yöneticiler bize sormadan böyle bir karar almış" demişti.

Ruj yasağıyla ilgili THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada ise "Genel kabul görmüş uygulamalara göre, hizmet sektöründe çalışan personelin sade, bakımlı ve pastel tonlarda makyaj yapması tercih edilmektedir. Ortaklığımızın mevcut üniformasında yer almayan kırmızı, koyu pembe vb. renkte oje ve ruj da görsel bütünlüğü bozmaktadır. Kabin ekiplerinin yolcuya servis esnasında en çok göz önünde olan ellerinin ve yüzlerinin görünümü ayrı bir önem taşıdığı gibi doğal bir görüntünün iletişimde daha ılımlı ve ulaşılabilir bir etki yarattığı da tecrübe edilmiştir” denilmişti.

Kotil’in imza attığı ortaya çıkmıştı

Ancak, THY tarafından 1 Ocak 2013’te revize edilen “Kabin El Kitabı”nda yer alan ve kadın personele “frapan” ruj yasağı getiren maddeler, Temel Kotil’in “haberim yok” açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ortaya koymuştu.

Temel Kotil’in, “alt seviyedeki yöneticilerin kararı” dediği düzenlemeye imza atarak onayladığı ortaya çıkmıştı.

Yasak reklama girmedi!

Yeni yönetmelikle hostesler seferlerde pastel renkli rujlar kullanırken, THY’nin Youtube kanalından bugün yayınlanan “Istanbul Experience by Turkish Airlines” adlı tanıtım filminde kırmızı ruj kullanan hosteslerin görüntüsüne yer verildi.

Tanıtım filminde, İstanbul’a tatile gelen bir çifte uçakta kırmızı rujlu hosteslerin hizmet ettiği dikkat çekti: