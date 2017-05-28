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Yaşam

Kırmızı orman karıncaları, Çankaya Köşkü’nde 'nöbet'te

Zararlı böceklere karşı "feromon" adı verilen kimyasal bir madde de kullanıldı

28 Mayıs 2017 11:33

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çankaya Köşkü ile Başbakanlık Resmi Konutu’nun bahçesinde ortaya çıkan "12 dişli kabuk böceği"ne karşı mücadele başlattı. Bakanlık, söz konusu alanlara kırmızı orman karıncaları bıraktı.

Habertürk gazetesinden Aykut Yılmaz'ın haberine göre bu karıncalar, ağaçlarda bulunan zararlı böceklerle etkin mücadele ediyor. Kırmızı orman karıncaları; toprağın havalanmasını, drenajın iyileştirilmesini ve tohumların taşınmasını da sağlıyor.

İnsan sağlığına karşı zararsız

Zararlı böceklere karşı "feromon" adı verilen kimyasal bir madde de kullanıldı. Böcek tarafından dış çevreye salgılanınca özel bir reaksiyon meydana getiren ve aynı türler tarafından üreme sinyali olarak da algılanan "feromon" ile zararlı böcekler tuzaklara çekiliyor ve yakalanıp "yok" ediliyor. Bu madde, doğayı kirletmiyor ve insan sağlığını tehdit etmiyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ülke genelinde ormanlara zarar veren böceklerle mücadele için özellikle biyolojik yöntemleri kullandıklarını belirtti. Eroğlu, şunları söyledi:

“Zararlı böcekler ülkemizde ormanların sağlığını ciddi manada tehdit ediyor. Biz de tabiattaki diğer canlılara zarar vermemek ve insan sağlığı üzerinde olumsuz herhangi bir tesir oluşturmamak adına biyolojik mücadele metodunu kullanıyoruz.

"Bu metodu nasıl Çankaya Köşkü’nde uygulayıp başarılı bir netice elde ediyorsak, taşradaki ormanlarda da aynı şekilde uygulayarak başarı sağlıyoruz. Bu tür çalışmalarımıza bundan sonra da devam ederek orman varlığımızı korumayı sürdüreceğiz.”

Çankaya Köşkü’nün bahçesinde, yerden 1.3 metre yükseklikte, ağaçlar arasına 41 feromon tuzağı konuldu, karınca kolonileri için yuvalar oluşturuldu.

Ağaçları kurutuyor

1938-99 arasında Karadeniz’de kitlesel orman katliamları yapan, 60’lı yılların başından bu yana sistematik mücadeye rağmen yok edilemeyen en tehlikeli zararlılardan 12 dişli kabuk böceği istilasının Çankaya Köşkü ve Başbakanlık Resmi Konutu bahçesine ulaşması, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Böcek, kabuğunda oluşturduğu küçük delikten içeri girerek, ağacın kambiyum tabakasını yemeye başlıyor. Kısa sürede ağacın gelişmesini engelliyor, kurumasına neden oluyor.

Koku cezbediyor

“Feromon” tuzakları, böceklerin ağaçlara zarar verdiği bölgelerde asılıyor. Yakalanacak böceğin dişisinin kokusu tuzağa konuluyor. Etrafa yayılan koku, böcekleri cezbediyor ve tuzağın içine çekiyor.

Koruma altında

Ağaçları yiyerek kurutan, bir ormanı tek başına yok edebilen ve çabuk üreyen 12 dişli kabuk böceğine karşı, Çankaya Köşkü ve Başbakanlık Resmi Konutu’nun bahçesine baş düşmanı ve nesli koruma altında olan yüz binlerce kırmızı orman karıncası bırakıldı. Karıncalardan kurtulabilen böcekler, “üreme sinyali” salgılayan kimyasal “feromon”la tuzağa çekilerek yok edilecek.

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