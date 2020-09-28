Kırmızı Oda yayına girdi, 3 dizinin fişi çekildi!

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda, 3 dizinin final yapmasına sebep oluyor. Dizinin yüksek reytinge ulaşması, rakiplerini zorda bırakırken; Hercai, Babil ve Bay Yanlış dizileri final kararı aldı.

Kırmızı Oda'ya rakip olan diziler peş peşe final yapma kararı aldı. Kırmızı Oda TOTAL'de, AB grubunda ve ABC1'de birinci sırada yer alarak günü tamamladı.

Final kararı alındı

www.tv100.com'un haberine göre; Kırmızı Oda bu reytinglerde günü rekorla kapatırken Arka Sokaklar ve Ramo aldıkları reytingle devam etme hedefini tutturdu. Ancak Babil, Bay Yanlış ve Hercai dizisi final kararı aldı.

Hercai reytinglerde totalde, AB'de ve ABC1'de çok düşük reytingle günü tamamladı. Geçen bölüme göre düşüşte olan dizi için final kararı çıktı. Hercai yakında final yaparak bitiyor.

Babil dizisi dip yaptı

Babil dizisi resmen bitti. Babil totalde, AB'de ve ABC1'de dip reytingle günü tamamladı. Dizinin sonuçları yetersiz kalarak final kararı aldı.

Bay Yanlış totalde, AB'de ve ABC1'de çok düşük reytingle günü tamamladı. Dizi bu hafta bu oranlara göre erken final yapma kararı aldı.