Kırmızı Oda'ya iki isim veda etti

TV8'de yayınlanan, gerçek olaylardan esinlenilen Kırmızı Oda dizisinde Hande Doğandemir ve Salih Bademci veda ederken, diziye Emre Kınay ve Hakan Meriçliler dahil oldu.



Kırmızı Oda dizisi 4. bölümüyle ekrana geldi. Gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek çekilen diziye Hande Doğandemir ve Salih Bademci veda etti.

Ünlü oyuncular dün sosyal medya hesaplarından veda paylaşımları yaptı. Doğandemir "Canım Salih iyi ki" notuyla rol arkadaşıyla fotoğrafını paylaşırken Bademci de "Oynamaktan büyük mutluluk duyduğum Kırmızı Oda ile bu akşam son kez" dedi.

Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İki oyuncunun veda ettiği diziye Emre Kınay ve Hakan Meriçliler dahil oldu.