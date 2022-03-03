Kırmızı Oda dizisine hırsızlık davası

61. bölümde final yapan Kırmızı Oda dizisine İranlı yazarın kitabından alıntı yapıldığı öne sürülerek hırsızlık davası açıldı.

İranlı yazar Shahzade N. İgual, dizinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra’nın 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı “Tahran’ın Kırmızı Sirenleri” adlı kitabından alındığını öne sürdü.

İTV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İranlı yazar Shahzade N. İgual (Nilecem Elham Eftekhariniasr İgual) avukatı Şeyda Yıldırım vasıtasıyla İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu ve dizinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra’nın (Öteki adıyka Şerhrazat) 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı “Tahran’ın Kırmızı Sirenleri” adlı kitabından alındığını öne sürdü.

100 bin TL maddi tazminat

İranlı yazar OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri A.Ş ve tv8’e açtığı dava kapsamında öncelikle dizinin 35-36-37-38-39-40-41-42. bölümlerin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasının, televizyon, dijital, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet kanalları, sosyal medya ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının durdurulması talep etti ve 100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istedi.