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Magazin

Kırmızı Oda dizisine bir oyuncu daha transfer oldu

Diziye oyuncu Erkaçan da katıldı

19 Kasım 2021 17:36

Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu TV8'de ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisine Gökhan Özoğuz'un ardından bir isim daha transfer edildi. Ünlü oyuncu Sertan Erkaçan dahil oldu.

Gökhan Özoğuz, Tv8’in cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna Dara karakteriyle katılmıştı.

TV100'de yer alan habere göre; yaşadığı uyku problemi ile Doktor Hanım’a (Binnur Kaya) gelecek olan Dara’nın merak edilen hikayesi bu akşam başlıyor.

OGM Pictures imzalı dizide 52’inci bölümünden itibaren başlayacak olan Dara’nın hikâyesine Sertan Erkaçan da destek verecek.

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