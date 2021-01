Kırmızı Oda dizisinde ayrılık!

Başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı Kırmızı Oda, 27 Kasım Cuma akşamı 13. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. 'Alya' karakterine hayat veren Melisa Sözen diziden ayrıldı.

Dizide Doktor Hanım'ı canlandıran Binnur Kaya ise Instagram'dan yaptığı paylaşımla Melisa Sözen'e veda etti.Kaya paylaşımında, "Bir varmış, bir yokmuş... Güzel memleketimin, güzel insanları yaşadıkları acıları içlerine gömerken, bir prenses onlardan birine nefesini üflemiş, acılarını dillendirmiş ve can katmış canına... Prenses Melisa... Bağrımıza basıp, şefkatle saçlarını okşamak istediğimiz bir can bıraktın hayatlarımıza...Dilerim hayat da senin saçlarını şefkatle okşayıp, gözünden sakınsın seni...Bizi onurlandırdın...Güle güle git, yolların açık olsun. Şimdiden özledim" notunu yazdı.

Melisa Sözen de Instagram hesabından Alya ve Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yaptı. Dizi setinde kendisine veda edilen anların videosunu paylaşan Sözen şu ifadeleri kullandı:

"Alya hayatımın bir dönemini aldı, şifalandırdı, sarıp sarmaladı. Alya’yla çıktığım bu yolculuğun ömrümün en kıymetli dönemlerinden biri olduğunu biliyorum. Geriye bir tatlı huzur kaldı.

Kamera önünde ve arkasında muhteşem bir ekiple çalıştım. Her anlarını yaptıkları işe veren, işini çok severek yapan bu güzel ekipteki her bir kişiye çok teşekkür ederim. Özverinizi ve desteğinizi hiç esirgemediniz.

Canım Cem ve dünyanın en muhteşem partneri canım Binnur ikinize de ayrı ayrı çok teşekkür ederim ne çok şey öğrendim ne çok mutlu oldum sizinle.

Sevgili Gülseren Hanım size de ayrıca teşekkür ederim kırıklarını sarıp iyileştirdiğiniz her bir ruh için.

Banu’cuğum her hafta büyük bir sevgiyle yazdığın her bir sahne için çok teşekkür ederim, ellerine sağlık. Ve sevgili seyircimize de 13 hafta boyunca bu yolculuğa ortak oldukları, destekleri ve güzel mesajları için çok teşekkür ediyorum. Son olarak da bu sene her bir kanalda her bir dizide devleşen ve seyirciyi büyüleyen kadın meslektaşlarıma çok teşekkür ederim, her biriniz ilham oldunuz. Ne güzel oldu hangi kanalı açsak bir kadın hikayesine denk gelmek..."