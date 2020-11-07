Kırmızı Oda dizisinde ayrılık!

Oyuncu Celil Nalçakan, Kırmızı Oda'nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle diziye veda etti. Başrol oyuncusu Binnur Kaya ise sosyal medya hesabından Nalçakan'a veda paylaşımı yaptı.



Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikâyesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı TV8 draması Kırmızı Oda, dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılan Celil Nalçakan, 3 bölüm süren Garip'in hikayesinin ardından diziye veda etti. Hikâyesiyle izleyenleri etkileyen Garip, son defa Doktor Hanım'ın yanına geldi ve hayatına yeni bir yön verdi.