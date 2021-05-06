Kırmızı listedeki ülkelerden Britanya'ya dönünce karantinaya girmek istemeyen İngilizler, Türkiye'ye uğruyor; "Fazladan tatil oluyor"

Britanya hükûmetinin kırmızı listesinde olmayan bir ülkeden gelen kişilerin kendi evlerinde 10 gün karantinaya girmesi yetiyor. Ancak kırmızı listedeki ülkeden gelenlerin bir otelde karantinada kalması gerekiyor.
BBC'de yer alan habere göre, İngiliz vatandaşı iş insanı Mohammad Saad, 23 Mart'ta yeğeninin cenazesi için Pakistan'a gitti. Saad'ın döneceği 10 Nisan'da Pakistan, Britanya için "kırmızı listeye" alındı. Britanya'daki otel karantinasını ödemek istemeyen Saad, oğluyla birlikte İstanbul'a gelerek 10 gün için 450 Pound ödedi. Saad, İstanbul'a gelişiyle ilgili "Fazladan tatil oldu. Sonra Britanya'ya dönüp herhangi bir otel karantinası yaşamamış oluyorsunuz" dedi.