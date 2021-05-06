Kırmızı listedeki ülkelerden Britanya'ya dönünce karantinaya girmek istemeyen İngilizler, Türkiye'ye uğruyor; "Fazladan tatil oluyor"

Britanya için "kırmızı listede" yer alan ülkelerden dönen yolcuların, karantinada kalacakları otel ücretlerini ödemek yerine Türkiye'ye gelip bir süre sonra ülkelerine dönmeyi tercih ettikleri öğrenildi.Pakistan'dan dönerken Britanya'da karantinaya girmemek için İstanbul'a gelip kalan bir turist "Fazladan tatil oluyor" dedi.

BBC'de yer alan habere göre, Britanya'da doğrudan kırmızı listedeki ülkelerden gelen yolcular, zorunlu karantina çerçevesinde kişi başı 1750 Pound ödenen otel karantinasında kalmak zorunda kalıyor. Karantina oteli ücretinden kaçınmak isteyen bazı yolcuların Britanya'ya dönmeden önce Türkiye'ye geldiği, burada daha az ücret ödeyerek Britanya'ya girdiklerinde otel karantinasında kalmak zorunda olmadığı öğrenildi.

İstanbul'dan bir otel çalışanı, çalıştığı yerde kalan bazı İngilizlerin, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi Britanya'nın kırmızı listesinde olan ülkelerden geldiğini söyledi.

Britanya hükûmetinin kırmızı listesinde olmayan bir ülkeden gelen kişilerin kendi evlerinde 10 gün karantinaya girmesi yetiyor. Ancak kırmızı listedeki ülkeden gelenlerin bir otelde karantinada kalması gerekiyor. BBC'de yer alan habere göre, İngiliz vatandaşı iş insanı Mohammad Saad, 23 Mart'ta yeğeninin cenazesi için Pakistan'a gitti. Saad'ın döneceği 10 Nisan'da Pakistan, Britanya için "kırmızı listeye" alındı. Britanya'daki otel karantinasını ödemek istemeyen Saad, oğluyla birlikte İstanbul'a gelerek 10 gün için 450 Pound ödedi. Saad, İstanbul'a gelişiyle ilgili "Fazladan tatil oldu. Sonra Britanya'ya dönüp herhangi bir otel karantinası yaşamamış oluyorsunuz" dedi.