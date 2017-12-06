T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kırmızı Kedi’de yeni dönem

İSTANBUL, (DHA) - KIRMIZI Kedi Yayınları kuruluşunun 10'uncu yılında  yayın dünyasının ünlü ismi  Enis Batur'u Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirdi

06 Aralık 2017 17:14

İSTANBUL, (DHA) - KIRMIZI Kedi Yayınları kuruluşunun 10\'uncu yılında  yayın dünyasının ünlü ismi  Enis Batur\'u Genel Yayın Yönetmenliği\'ne getirdi. Yayınevi, Batur\'dan önce on yıl genel yayın yönetmenliğini yapan İlknur Özdemir\'in sağılık nedenleriyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

2008 yılında okurlarıyla buluşan Kırmızı Kedi Yayınları yoluna Enis Batur ile devam edecek. Yayınevinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi.

\"Yazı, Oluşum, MEB, Tan, Çağdaş Kent, Gergedan, Şehir, Geceyazısı başta olmak üzere çeşitli dergilerle kültür yaşamımıza katkıda bulunan, 1979’da Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı’yla başladığı yöneticilik görevini, Milliyet Kültür Servisi, Milliyet Büyük Ansiklopedi, Dönemli Yayıncılık gibi kurum ve yayınlarda devam ettiren ve 1988-2004 yılları arasında Yapı Kredi Yayınları’nın yöneticiliğini üstlenen, bilhassa bu dönemde birçok yerli-yabancı klasiklerin ve önemli diğer yayınların yayınlanmasında önemli rol oynayan Enis Batur, Kırmızı Kedi Yayınları’nın 10\'uncu yılında yayınevinin Genel Yayın Yönetmenliği’ni üstleniyor.

SAĞLIK NEDENLERİYLE AYRILDI

Kuruluşundan bu yana yayınevinin genel yayın yönetmenliğini yürüten, nitelikli çevirileriyle gücümüze güç katan ve ne yazık ki sağlık sebepleri dolayısıyla görevini devretmek zorunda kalan İlknur Özdemir’e tekrar teşekkür ederiz.

Bugüne kadar, 800’ün üzerinde kitapla birbirinden önemli edebiyat, siyaset, inceleme ve çocuk kitapları yayımlayan, Deniz Mecmuası ve Modern İpek Yolu gibi alanında özgün dergileri okurla buluşturan Kırmızı Kedi Yayınları, 10\'uncu yılında Enis Batur’un kılavuzluğunda yayın katalogunu yeni diziler, yeni yazarlar ve eserlerle genişleterek yola devam edecek.\"

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKIRMIZI Kedi YayınlarıEnis Batur Genel Yayın YönetmenliğiYayınevi BaturKırmızı Kedi Yayınları yoluna Enis BaturYayınevindenOluşum MEB TanKent GergedanGeceyazısıMilli Eğitim Bakanlığı Yayın Dairesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24