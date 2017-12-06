Kırmızı Kedi’de yeni dönem

İSTANBUL, (DHA) - KIRMIZI Kedi Yayınları kuruluşunun 10\'uncu yılında yayın dünyasının ünlü ismi Enis Batur\'u Genel Yayın Yönetmenliği\'ne getirdi. Yayınevi, Batur\'dan önce on yıl genel yayın yönetmenliğini yapan İlknur Özdemir\'in sağılık nedenleriyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

2008 yılında okurlarıyla buluşan Kırmızı Kedi Yayınları yoluna Enis Batur ile devam edecek. Yayınevinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi.

\"Yazı, Oluşum, MEB, Tan, Çağdaş Kent, Gergedan, Şehir, Geceyazısı başta olmak üzere çeşitli dergilerle kültür yaşamımıza katkıda bulunan, 1979’da Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı’yla başladığı yöneticilik görevini, Milliyet Kültür Servisi, Milliyet Büyük Ansiklopedi, Dönemli Yayıncılık gibi kurum ve yayınlarda devam ettiren ve 1988-2004 yılları arasında Yapı Kredi Yayınları’nın yöneticiliğini üstlenen, bilhassa bu dönemde birçok yerli-yabancı klasiklerin ve önemli diğer yayınların yayınlanmasında önemli rol oynayan Enis Batur, Kırmızı Kedi Yayınları’nın 10\'uncu yılında yayınevinin Genel Yayın Yönetmenliği’ni üstleniyor.

SAĞLIK NEDENLERİYLE AYRILDI

Kuruluşundan bu yana yayınevinin genel yayın yönetmenliğini yürüten, nitelikli çevirileriyle gücümüze güç katan ve ne yazık ki sağlık sebepleri dolayısıyla görevini devretmek zorunda kalan İlknur Özdemir’e tekrar teşekkür ederiz.

Bugüne kadar, 800’ün üzerinde kitapla birbirinden önemli edebiyat, siyaset, inceleme ve çocuk kitapları yayımlayan, Deniz Mecmuası ve Modern İpek Yolu gibi alanında özgün dergileri okurla buluşturan Kırmızı Kedi Yayınları, 10\'uncu yılında Enis Batur’un kılavuzluğunda yayın katalogunu yeni diziler, yeni yazarlar ve eserlerle genişleterek yola devam edecek.\"

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