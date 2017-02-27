Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibinin evinde şüpheli olay

Kırmızı Kedi Yayınevi'ne 10 Şubat'ta yapılan saldırının ardından dün de yayınevi sahibi Haluk Hepkon'un Acıbadem'deki evine hırsız girdi. Evden hiçbir şey çalınmazken, Hepkon, olayın yayınevi saldırısıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Odatv'nin aktardığı habere göre; şüpheli hırsızlık olayı dün gece gerçekleşti. Haluk Hepkon, evine hırsızın girdiğini fark edince, polise haber verdi.

Hırsızın evden hiçbir şey çalmadığı, hatta evin başka yerinde bulunan paraları bir araya toplayarak yatak odasına koyduğu belirtildi.

Olay hakkında soruşturma sürerken, Hepkon’un evinin bulunduğu sitenin kamera kayıtları da incelendi.

Öte yandan sozcu.com.tr’ye konuşan Hepkon, olayla ilgili şunları söyledi:

"Dün akşam eve geldiğimde fark ettim ve hemen polise haber verdim. Sanırım saat 23:00 sıralarıydı… Olayın ilginç yanlarından biri, bu kadar üst düzey güvenliğin olduğu bir yerde nasıl evime hırsız girebiliyor. Beni ve evimde sabaha kadar çalışan polis arkadaşları en çok şaşırtan ise; evden hiçbir şey çalınmamış olması. Evde laptop gibi hırsızların çalabileceği eşyalar ve bir miktar bozuk para vardı ama hiçbirini almamış. Hatta dalga geçer gibi bozuk paraları bir araya toplamış öyle bırakmış."

Yaşanan garip hırsızlık olayından iki hafta önce Gümüşsuyu’ndaki Kırmızı Kedi Yayınevi'ne yüzünde maske ve ellerinde çekiç olan iki kişi gelerek mahkeme kararıyla toplatılan "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabın yazarı Sabahattin Önkibar'ı sormuş, ardından yayınevinin camlarını kırarak kaçmıştı.