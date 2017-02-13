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Saldırıya uğrayan Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sahibi paylaştı; Bahçeli kitabı neden toplatıldı?

Sabahattin Önkibar'ın kitabı, Bahçeli'nin isteği üzerine toplatılmıştı

13 Şubat 2017 22:15

Aydınlık Gazetesi Yazarı Sabahattin Önkibar’ın "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey” kitabının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik olarak “donanımsız” gibi ifadeler yüzünden toplatıldığı öğrenildi.

Sabahattin Önkibar'ın “Devlet Bahçeli ve MHP İçin Her Şey” kitabının toplatılmasının ardından kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi’nin İstanbul Gümüşsuyu’ndaki merkezine saldırı düzenlenmişti. Yüzünü kar maskesiyle gizlediği öğrenilen iki şahıs, binasının camlarını kırmış ve “Sabahattin Önkibar akıllı olsun” diye bağırarak kaçmıştı.

Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, kitabın toplatılmasın için verilen mahkeme kararını Twitter adresinde paylaştı. Karara göre, kitabın toplatılma gerekçesi olarak şu sözler örnek gösterildi:

“Kağıt üzerinde güya üniversitede öğretim elemanıydı ama o kadar donanımsızdı ki,”

“25 dakikada boyunca sorduğum teknik değil siyasi sorulara bile önceden hazırlanmış notlarla karşılık verdi. Hakikaten donanımsızdı.”

 

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bahçelikitapSabahattin ÖnkibarDevlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey

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