Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldıranlar yakalandı

Aydınlık Gazetesi Yazarı Sabahattin Önkibar’ın "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey” kitabının toplatılmasının ardından kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi'nin İstanbul Gümüşsuyu'ndaki merkezine saldırı düzenleyen kişiler yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, günler takibe aldığı saldırganların yakalanmasını Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sahibi Haluk Hepkon’a bildirdi.

Sabahattin Önkibar'ın “Devlet Bahçeli ve MHP İçin Her Şey” kitabının toplatılmasının ardından kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi’nin İstanbul Gümüşsuyu’ndaki merkezine saldırı düzenlenmişti. Yüzünü kar maskesiyle gizlediği öğrenilen iki şahıs, binasının camlarını kırmış ve “Sabahattin Önkibar akıllı olsun” diye bağırarak kaçmıştı.

Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, kitabın toplatılmasın için verilen mahkeme kararını Twitter adresinde paylaştı. Karara göre, kitabın toplatılma gerekçesi olarak şu sözler örnek gösterildi:

“Kağıt üzerinde güya üniversitede öğretim elemanıydı ama o kadar donanımsızdı ki,”

“25 dakikada boyunca sorduğum teknik değil siyasi sorulara bile önceden hazırlanmış notlarla karşılık verdi. Hakikaten donanımsızdı.”