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Kültür-Sanat

Kırmızı Kedi Yayınevi, Makbule Cengiz'in Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajları içeren 'Hep Umut Var' adlı kitabını bastıramadığını açıkladı

İSTANBUL, (DHA)-KIRMIZI Kedi Yayınevi tarafından yayınlanması planlanan, Makbule Cengiz'in, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajları içeren "Umut Hep Var" isimli kitabının basımının matbaa tarafından rededildiği iddia edildi

12 Aralık 2017 19:11

İSTANBUL, (DHA)-KIRMIZI Kedi Yayınevi tarafından yayınlanması planlanan, Makbule Cengiz\'in, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajları içeren \"Umut Hep Var\" isimli kitabının basımının matbaa tarafından rededildiği iddia edildi. Kırmızı Kedi Yayınevi yaptığı açıklamada \"FETÖ\'ye boyun eğmediğimiz gibi, korku iklimine de teslim olmayacağız\" dedi.

\"KORKU İKLİMİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ\"

Bu nedenle matbaanın kitabı basmayı reddettiğini söyleyen Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, amaçlarının matbaayı teşhir etmek olmadığını belirtti ve yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Ülkemizde basın ve yayın alanına yönelik baskı ve yasaklamalar ne yazık ki hızını kesmezken, yeni boyutlar da kazanıyor. Yayınevimizin Aralık 2017 programında yer alan, gazeteci-yazar Makbule Cengiz’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı röportajı içeren “Umut Hep Var” adlı kitap, şaşırtıcı biçimde matbaa engeliyle karşılaşmıştır. Basımı gerçekleştireceğimiz matbaanın yetkilileri, içeriğinden ötürü, “çeşitli sıkıntılar yaşayabilecekleri”, “incelemelere maruz kalabilecekleri” vb. gerekçelerle “Umut Hep Var”la ilgili çalışma yapamayacaklarını bildirmiş durumdadır. Kırmızı Kedi Yayınevi olarak, amacımız elbette ki bir matbaayı teşhir etmek değildir. Ancak, yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu, basılmayan kitapların toplatıldığı ve el konulduğu bir Türkiye’den, matbaaların iktidar korkusuyla kitap basmak istemediği bir Türkiye’ye geçmekte olduğumuzu vurgulamak da boynumuzun borcudur. 

Türkiye basın-yayın tarihi, aynı zamanda korkuyla mücadelenin, baskı ve yasaklara boyun eğmemenin tarihidir. Bu tarih, aynı zamanda özgür düşünce ve özgür yayıncılık üzerinde baskı kuranların asla amaçlarına ulaşamamış olduklarını da net biçimde göstermektedir. Kırmızı Kedi Yayınevi, yakın zaman öncesinde FETÖ’nün yazar ve yayıncıları korkutup sindirme faaliyetlerinin en yakın tanıklarından biridir. FETÖ’ye boyun eğmediğimiz gibi, korku iklimine de teslim olmayacağız. Bağımsız ve özgür yayıncılık alanındaki çalışmalarımızın aynı şekilde devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Umudun hep var olduğunu, ülkemizin tarihinden ve bugününden çok iyi biliyoruz. Saygılarımızla.\"

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