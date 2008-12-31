Kırmızı eti pişirmeden önce alkole yatırın

Eti pişirmeden önce biraya da şaraba yatırmanın, kansere yol açan kimyasalların seviyelerini önemli ölçüde azalttığı bildirildi.



İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberinde, Portekizli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmanın, kırmızı eti pişirmeden önce birkaç saat alkole yatırarak bekletmenin, kızartırken ortaya çıkan kanserojenlerin seviyesini azalttığını ortaya koyduğu belirtildi.



Sonuçları New Scientist dergisinde yayımlanan araştırma, biranın, kansere yol açan söz konusu kimyasalların seviyelerini azaltmada şaraptan daha etkili olduğunu gösterirken, biranın ayrıca etin piştikten sonra daha iyi görünmesini ve daha lezzetli olmasını sağladığı kaydedildi.



Porto Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, araştırma çerçevesinde, kırmızı eti kızartmadan önce 6 saat kırmızı şarap ya da biraya yatırdı, kızartıldıktan sonra, marine edilen kırmızı ette kanserli tümörlere yol açan heterosiklik aminlerin seviyelerinde alkole yatırılmayan ete oranla yüzde 90 oranında azalma tespit edildi. Birayla marine edilen ette bu etkinin, 4 saat

bekletildikten sonra da görüldüğü bildirildi.



Kırmızı et, kızartıldığında ve ızgarada pişirildiğinde, yüksek ısı kas dokusundaki şeker ve amino asitleri, yüksek seviyede kanserojen madde haline getiriyor.



(AA)