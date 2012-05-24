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Sağlık

Kırmızı et erkekleri daha maço ve maskülen yapıyor!

Araştırma sonuçları kanıtlıyor: Vahşi de olsa, sağlıksız da olsa; en delikanlı yiyecek kırmızı et.

24 Mayıs 2012 00:22

 

- Eser Teker

 
GQ/22.05.2012
 
 

Erkekler neden kırmızı et sever?

 
 
Araştırma sonuçları kanıtlıyor: Vahşi de olsa, sağlıksız da olsa; en delikanlı yiyecek kırmızı et.
 
Yakın zamanda yapılan araştırmalar kırmızı et hakkında bazı gerçekleri ortaya koydu: Kırmızı eti ağırlıklı beslenme ölüm riskini artırıyor. Belliydi. Kırmızı et yemek, insanı mutlu ediyor. Biliyorduk. Ama erkekler kırmızı eti neden bu kadar çok seviyor? Son araştırmanın sonuçları bunu da ortaya çıkardı: Çünkü kırmızı et yemek erkekleri daha maço ve maskülen hissettiriyor.
 
Journal of Consumer Research tarafından ABD'de yapılan araştırma sonuçlarına göre hem erkekler hem de kadınlar kırmızı etin en maskülen yiyecek olduğunda hemfikir. Sırayla orta pişmiş biftek, hamburger, iyi pişmiş biftek, acılı yahni ve tavuk en erkek yiyecekler. Yine sırayla çikolata, şeftali, tavuklu salata, suşi ve tavuk ise en dişi olanlar. Tavuk her iki cinsiyet için de beşinci gelen ortak paydada bir yiyecek.
 
Bu sonuçlar Türkiye'ye uyarlanırsa da sonuçların pek farklı olmayacağı gerçek. Dönerimiz, kebabımız, mangalımız, ocakbaşımız; bunlar Türk erkeğinin vazgeçilmezleri... Zaten brokoliyle ne işimiz olur ki?
 
Kırmızı et sevmek, vejetaryen olamamak erkeklerin suçu değil. Sonuçta bu toplumun erkeğe biçtiği rolün bir parçası. Çoğunluğa göre erkek olmak kırmızı et sevmek; kırmızı et sevmekse erkek olmak demek. Bu yüzden aşırıya kaçmadan gönül rahatlığıyla kırmızı et tüketmek hiç sorun değil. Bir biftek daha?
 

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Kırmızı et erkekleri daha maço ve maskülen yapıyor

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