Kırmızı Dükkân: Farklı disiplinlerden dört sanatçı kadından Gümüşlük'te ortak girişim

T24 Haber Merkezi

Müzisyen Jehan Barbur, oyuncu Belit Özükan, seramik sanatçısı Zeynep Homan ve yazar Mine Söğüt bir araya gelerek, Bodrum Gümüşlük'te "Kırmızı Dükkân" açtılar. Meraklıları, Kırmızı Dükkân'da; takı tasarımları, etamin desen işlemeleri, özel tabaklar ve heykeller, seramik hayvan figürleri gibi farklı sanat disiplinlerinden rengârenk ürünler bulacaklar.

Kırmızı Dükkân, kuruluşunu duyuran metinde şöyle anlatılıyor:

"Biri seramik sanatçısı, diğerleri müzisyen, oyuncu ve yazar, dört kadın hayatın durduğu şu pandemi günlerinde bir araya gelip Gümüşlük'te bir dükkân açtılar. Adı; Kırmızı Dükkân. Dükkân küçücük ama içinde kocaman bir dünya var. Kocaman ve rengârenk. Farklı sanat disiplinlerinden gelen dört kadının ortaklaşa yarattıkları bu dünyada;

Müzisyen Jehan Barbur dükkan için takılar tasarlıyor.

Oyuncu Belit Özükan üzerine etamin desenler işlediği yastık, kese, çanta ve önlükler üretiyor.

Seramik sanatçısı Zeynep Homan, ‘Çingene Palamutu' serisinin devamı olan özel tabaklar ve hikâyesi olan heykel tasarımları yapıyor.

Yazar Mine Söğüt, rengârenk boyadığı seramik hayvan figürleri ve magnetler üretiyor.

15 şubatta açılan Kırmızı Dükkân, muhtemelen kısa sürede Gümüşlük'ün en cazip uğrak noktalarından biri olacak."