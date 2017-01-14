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Yaşam
Deutsche Welle

Kırmızı deniz ejderi ilk kez görüntülendi

Amerikalı deniz araştımacıları ilk kez kırmızı deniz ejderini Avustralya'nın batı kıyısında doğal yaşam ortamında görüntüledi.

14 Ocak 2017 15:52

Avustralya'nın batı kıyısında araştırmacılar ilk kez canlı kırmızı deniz ejderi keşfetti. Yakut kırmızısı, büyük bir denizatını andıran bu deniz balıkları ilk kez 2015 yılında ölü örneklerin bulunması üzerine tanımlanmıştı.

Deniz biyolojisi üzerine araştırmaları yayınlayan Marine Biodiversity Records adlı internet sayfasında izlenebilen görüntüler, kırmızı deniz ejderini doğal yaşam ortamında gösteriyor. Araştırma yapılan takım adalarının 50 metre derinliğinde yüzen deniz ejderlerinin boyu yaklaşık 25 santimetre. Beslenme anlarının da görüntülenebildiği deniz ejderlerinin tutunmayı mümkün kılan uzun kuyrukları var.

Araştırmacılar şaşkın

Aynı bölgede kırmızı deniz ejderinin akrabası olan ‘yapraklı deniz ejderi'nin iki türü yaşıyor. Yapraklı deniz ejderi üzerindeki yaprağa benzeyen uzantılar sayesinde kendisini çok iyi kamufle edebiliyor. Scripps Institut für Ozeanographie adlı Kaliforniya'daki deniz araştırmaları enstitüsünden Josefin Stiller, "Kırmızı deniz ejderinin hiçbir uzantısı olmadığını görmek bizim için şaşırtıcı bir andı"dedi.

Araştırmacılar kırmızı deniz ejderinin kuyruğunu nasıl tutunmak için kullanabildiği konusunda da şaşkın. Çünkü kırmızı deniz ejderinin akrabaları kuyruklarıyla tutunamıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW/DK/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AmerikalıAvustralyaMarine Biodiversity RecordsInstitutOzeanographieKaliforniyaJosefin StillerWelle Türkçe dpa/DW/DK/HS

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