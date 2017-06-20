Kırmızı benekli balığın nesli HES yüzünden tehlike altında

İÇDAŞ'ın 2005 yılında Munzur Dağları üzerine kurduğu Yukarı Mercan Hidroelektrik santrali, dereye can suyu bırakmadığı için kırmızı benekli alabalığın nesli tehlike altına girdi.

Erzincan merkez ilçe Tatlı Su Köyü’ndeki Yukarı Mercan HES, elektrik üretmeye 2005 yılında başlamıştı. Şirket, bırakması gereken can suyunu bırakmadığıiçin başta kırmızı benekli alabalık olmak üzere pek çok canlının hayatı tehdit altına girdi. Evrensel'in konuyla ilgili yaptığı haber üzerine şirket can suyu bırakmaya başlasa da bazı canlı türleri neredeyse yok olmuş durumda.

konuya tepki gösteren bölge halkı balıkları çoğaltmak için anaç balıkları dere yatağı boyunca suya bırakmayı planlıyor.