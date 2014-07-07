Kırmızı benekli alabalığın nesli tükeniyor

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi'nde bin pınarlı dağ olarak bilinen Kazdağları'nın derelerindeki kırmızı benekli doğal alabalıkların nesli tükenmeye başladı.

Bayramiç Orman İşletme Müdürü Fazlı Karataş, kırmızı benekli doğal alabalıkların, kireçlenmeyi önlediği, bel ve sırt ağrılarına iyi geldiği için kilosu 60 ile 80 TL’ye alıcı bulmaları nedeniyle bölge halkı tarafından ağ ve elektrikli cihazlarla avlanarak katledildiğini ileri sürdü.

Ayrıca köylülerin ağaçlarını ilaçladıkları malzemeleri derelerde yıkamalarının da balıkları öldürdüğünü belirten Karataş, “Tüm bu nedenlerle kırmızı benekli doğal alabalıkların nesli giderek tükeniyor. Tamamen yok olmadan alabalıkları koruyucu önlemler alınmalı” dedi.

Fatih Daldal’ın DHA’daki haberine göre, Bayramiç’e bağlı Evciler Köyü'nün Muhtarı Fethi Çakıroğlu da avlanmaları beş yıl önce Bayramiç Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasına karşın, kırmızı benekli alabalıklara, artık sadece Ayazma Bölgesi, Karaköy’ün Karanlıkdere, Çırpılar Köyü’nün de Handere Mevkisi'nin derin vadilerindeki derelerde rastlanabildiğini söyledi.

Çakıroğlu, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, zaman içinde buradaki alabalıkların neslinin tükeneceğini de ileri sürdü.