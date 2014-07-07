T24 LogoT24 Logo
Çevre

Kırmızı benekli alabalığın nesli tükeniyor

Sadece Kaz Dağları'ndaki derelerde görülen kırmızı benekli alabalık bilinçsiz avlanma ve derelerin kirletilmesi sonucu neslinin tükenmesi ile karşı karşıya

07 Temmuz 2014 11:21

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi'nde bin pınarlı dağ olarak bilinen Kazdağları'nın derelerindeki kırmızı benekli doğal alabalıkların nesli tükenmeye başladı.

Bayramiç Orman İşletme Müdürü Fazlı Karataş, kırmızı benekli doğal alabalıkların, kireçlenmeyi önlediği, bel ve sırt ağrılarına iyi geldiği için kilosu 60 ile 80 TL’ye alıcı bulmaları nedeniyle bölge halkı tarafından ağ ve elektrikli cihazlarla avlanarak katledildiğini ileri sürdü.

Ayrıca köylülerin ağaçlarını ilaçladıkları malzemeleri derelerde yıkamalarının da balıkları öldürdüğünü belirten Karataş, “Tüm bu nedenlerle kırmızı benekli doğal alabalıkların nesli giderek tükeniyor. Tamamen yok olmadan alabalıkları koruyucu önlemler alınmalı” dedi.

Fatih Daldal’ın DHA’daki haberine göre, Bayramiç’e bağlı Evciler Köyü'nün Muhtarı Fethi Çakıroğlu da avlanmaları beş yıl önce Bayramiç Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasına karşın, kırmızı benekli alabalıklara, artık sadece Ayazma Bölgesi, Karaköy’ün Karanlıkdere, Çırpılar Köyü’nün de Handere Mevkisi'nin derin vadilerindeki derelerde rastlanabildiğini söyledi.

Çakıroğlu, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, zaman içinde buradaki alabalıkların neslinin tükeneceğini de ileri sürdü. 

ETİKETLER

Kırmızı benekli alabalıkçanakkalekaz dağınesiltükenme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24