Kirlilikle anılan Dilovası'na bu kez alev alan tonlarca kimyasal atık döküldü!

Kocaeli’nin adı sanayi kaynaklı kirlilik ve kanser başta olmak üzere çeşitli hastalıklarla gündeme gelen ilçesi Dilovası bu kez özel ağaçlandırılmış bir bölgede, dere kenarına dökülmüş, karıştırıldığında alev alan, kısmen taşlaşmış siyah bir madde ile gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda Organize Sanayi Bölgesi yolunun geçtiği alanda toprağa gömülen tonlarca kimyasal madde ortaya çıkmıştı.

Orhan Uzun ve Murat Özgöl'ün DHA'da yer alan haberine göre, Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde bulunan, Dil Deresi’nin de geçtiği alana kimliği belirsiz kişiler siyah renkli bir kimyasal içerikli madde döktü. Dereye de karıştığı görülen ve buraya bir hafta kadar önce döküldüğü belirlenen, içinde taşlaşmış olanlar da bulunun toz halindeki madde, karıştırıldığında kendiliğinden alev alıyor.

Polisan’in sahibi Necmettin Bitlis tarafından ağaçlandırıldığı için ’Polisan Çiftliği’ olarak bilinen koruma altındaki mesire alanının hemen girişine dökülen bu maddenin bir haftadır burada olduğunu söyleyen Dilovası Ekolojik ve Sağlık Derneği (Ekos-Der) Başkanı İsmail Sami, atığın kendi kendine alev aldığını belirterek şunları söyledi:

"Ne olduğunu bilmediğimiz bu atığı kim neden buraya döktü bilmiyoruz. Bu atık yaklaşık bir haftadır burada duruyor. Düne kadar Polisan Çiftliği’nin girişinde açıkta duran atığın bugün dere yatağına bırakıldığını görüyoruz. Birkaç gün önce kepçe ve kamyonla atığın bulunduğu alana çevre görevlileri geldi. Kamyona konulan atık alev alınca vazgeçilmiş. Alev alması sonucu tekrara aynı yere bırakıldığı bilgisine ulaştık. Bunu kim ve kimler yapıyor, açığa çıkmasını istiyoruz. Dilovası’nın havası, suyu artık kirliliğe doydu. Yetkililerin önlem alması gerekiyor. Olaylara müdahalede geç kalınıyor, bir haftadır atık hala aynı yerde duruyor."