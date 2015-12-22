Kirli havanın bedeli büyük



Çin'deki hava kirliliği giderek korkutucu boyutlara ulaşıyor. Başkent Pekin'de yönetim art arda en yüksek kirlilik seviyesi olan kırmızı alarm vermek zorunda kaldı.

Çinliler, kendilerini kirlilikten koruyabilmek adına çözüm arayışında. Ve bu durumda insanlar hava temizleyici aletlere yöneliyor. Liu Nanfeng, evinde beş adet hava temizleyicisi, iki hava kalitesi gözlem aleti ve bir de su temizleme sistemi bulunduğunu söylüyor. Sadece organik ürünler satın aldığını belirten Liu yine de 2 yaşındaki kızının sağlığından endişeli.

34 yaşındaki Liu, “Evde güvende hissediyorum ancak dışarı alışveriş merkezine gittiğimizde iç ve dış hava aynı. Çok umutsuz hissediyorum“ diyor.

32 yaşındaki kimya mühendisi Xue Peng için de eşinin hamileliği durumu değiştirmiş: “Korumak zorunda olduğum bir can vardı. Ona güvenli bir çevre sağlamak benim sorumluluğumdu.“

Resmi veri bulunmasa da piyasa analistleri, çoğu kent sakininin Liu ve Xue ile aynı endişeye sahip olduğunu kaydediyor.

Yabancı ve yerli firmalar ise bu talebin farkına varmış durumda. Alibaba'nın taobao.com adlı internet sitesi de yurt dışından bu tarz aletlere erişimi daha kolay hale getirdi.

Xue, Philips ve İsveçli Blueair firmalarınca üretilen iki hava temizleyici için 30 bin yuan (4 bin 627 dolar), su temizleme sistemi için de 20 bin yuan ödemiş.

YouGov piyasa araştırma firmasının Çin ve Kore direktörü Min Yoo, çevre koşulları nedeniyle endişeli olan ve kendilerini korumak için daha fazla para harcamaya hazır olan Çinli tüketicilerin sadece beyaz yakalı kozmopolitan Çinliler olmadığını söylüyor. Min, “Bu aynı zamanda hiç Çin dışına çıkmamış kentlerde yaşayan 50-60 yaşındaki Çinlileri de kapsıyor. Bu kişilere bu aletleri yetişkin çocukları alıyor“ diyor.

Firmalar yarışta

Büyük firmalar da bu fırsatı değerlendiriyor. Alman Bosch firması kısa bir süre önce Çin için geliştirilen araç içi hava temizleyici ve küçük bir hava kalitesi gözlem aletini Çin piyasasında satışa sundu.

Yerli elektronik firması Xiaomi de hava ve su filtresi ile gözlem aletlerini piyasaya sundu. Kasım ayındaki bir promosyonla 42 bin 800 hava temizleyici sattı. Aralık ortasına kadarsa 24 Kasım'da piyasaya sunulan yeni modeli tamamen tükendi.

Pekinli Origins Technology firmasının hava kalitesi gözlem aletleri için bir bekleme listesi bulunuyor.

Temiz su ithali

Çin gümrük verilerine göre, şişe su ithalinde de büyük bir artış yaşanıyor. 2 yıl önce 36 milyon litre şişe su ithal edilirken bu yılın ilk 10 ayında bu oran 46 milyon litreye çıktı.

Gıda ve canlı hayvan ithali ise 2011-2014 yılları arasında yüzde 63 artış kaydetti.

Blueair Pro XL gibi hava temizleyicilerin fiyatı 23 bin 220 yuan civarında. Bu oran bir kentlinin ortalama yıllık geliri olan 28 bin 844 yuandan biraz daha az.