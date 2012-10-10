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Çevre

Kirletici gazlara online takip

'Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği', 12 Ekim'de yürürlüğe giriyor

10 Ekim 2012 15:02

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, fabrika bacalarından çıkan kirletici gazları 12 Ekim'den itibaren online izlemeye başlayacak. Sınır değerin üzerinde kirleten tesislere yaptırım uygulanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, daha sağlıklı veriler alınabilmesi amacıyla sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin seçimi, kurulumu, kalibrasyonu, bakımı ve işletiminde dikkat edilecek konuları düzenlediği ''Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği'', 12 Ekim'de yürürlüğe giriyor.

Tebliğin yürürlüğe girmesiyle, kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerinin bacalarındaki ölçüm cihazlarından elde edilen veriler, anında Bakanlığın Gölbaşı hizmet binasında kurulan online izleme merkezine aktarılacak.
Sistemle, yönetmeliklerdeki sınır değerlerin üzerinde kirletici yaydığı tespit edilen sanayi tesislerine yaptırım uygulanacak.

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