Kırlaşmış saçlar eski rengine dönecek

Saç dökülmesi genetik

Ceviz ve portakaldan doğal saç boyası

İngiltere'deki Manchester ve Almanya'daki Lübeck Üniversitesi araştırmacıları, yeni başlattıkları çalışma kapsamında ilerleme kaydederek, saçın renginden sorumlu pigmenti uyaracak bir molekül yarattı.Araştırmacılar, çalışmaları sırasında vücuttaki saç pigmenti melanini uyaran hormona benzer K(D)PT adlı doğal molekülü yeniden yarattı.Ancak bu tekniğin henüz insanlar üzerinde denenmediğine dikkat çeken araştırmacılar, yaşlılık nedeniyle beyazlayan saçlar için bu tekniğin kullanılamayacağını bildirdi.Uzmanlar da henüz başlangıç aşamasındaki bu tekniğin önemli bir adım olduğu görüşünü dile getirdi.