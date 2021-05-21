Kirkor Sahakoğlu sergisi: "Zaman, insan zihninden bağımsız bir gerçekliğe sahip midir?"

Kirkor Sahakoğlu'nun "Zamansız" adlı kişisel sergisi 25 Mayıs – 11 Haziran tarihleri arasında Galeri 77'nin yeni mekânında gerçekleşecek. Sergi, eşzamanlı olarak Galeri 77 Youtube kanalında çevrimiçi de izlenebilecek.

Sanatatak'ın haberine göre "Zamansız", Kirkor Sahakoğlu'nun zaman ve mekân ilişkisini sorguladığı son dönem çalışmaları arasında yer alan 35'i aşkın işini bir araya getiriyor ve tıpkı sergi mekânının kendisi gibi, geçmişle geleceğin tam ortasında bir yerde duruyor.

Sahakoğlu'nun yeni sergisi "Zaman, insan zihninden bağımsız bir gerçekliğe sahip midir?" sorusuna yanıt arayıp, mekânın insanın aidiyet kavramını pekiştiren temel bir olgu olup olmadığını sorgularken, serginin mekânı da bu tartışmaya katılıyor. Söz konusu mekân, Karaköy'de, çok yakında restorasyon çalışmalarına başlanacak olan 200 yıllık metruk bir yapı… Eski bir şarap deposu olan bu yapı, serginin ardından kapsamlı bir restorasyonla yenilenecek ve çalışma tamamlandıktan sonra Galeri 77'nin yeni sergi mekânı olarak kapılarını açacak.

Kirkor Sahakoğlu, sergi alanında birden fazla zaman ve uzam ile bağ kuruyor; "Kuşaklar boyunca bildiğimiz tek doğru, gördüğümüz tüm yüzeyler içinde en az tanıdığımız kendi yüzümüzdür" mottosu ile izleyenleri farklı sorgulamalara götürüyor.

25 Mayıs'ta Galeri 77'de başlayacak "Zamansız" 11 Haziran 2021'e kadar ziyaret edilebilir.