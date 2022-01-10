Kırklareli Üniversitesi logosu ile Çin'in Macau Bölgesi'nin logosunun benzerliği dikkat çekti

Kırklareli Üniversitesi'nin logosunun Çin Halk Cumhuriyeti özerk yönetim bölgesi Macau'nun resmi bayrağı ile hemen hemen aynı olduğu ortaya çıktı.

Macau bölgesinin yerel amblemi olan lotus bitkisi, bölgenin 1999 senesinde Portekiz'den ayrılıp Çin'e geçmesi ile birlikte resmen logo olarak seçilmişti. Kırklareli Üniversitesi ise logosunu 2008 yılında düzenlediği bir logo yarışmasında seçmiş ve lotus bitkisi çizimini resmi logo olarak kabul etmişti.

Mart 2008'de yeni bir yarışma düzenlendi ve Abdullah K. tarafından yarışmaya sokulan lotus bitkisi tasarımı resmi olarak seçildi. Logonun lansmanı 6 Mayıs 2008'de yapıldı.

Abdullah K., logosunun özgün çalışma olduğu konusunda ısrar etmişti; ancak çıkan çalıntı söylentileri üzerine üniversite yönetimi 4 bin TL'lik (o zamanki ismiyle Yeni Türk Lirası) ödülü ödemekten vazgeçmişti.

O dönem konuyla ilgili olarak Üniversite Genel Sekreteri Ergün Erbay, "Patent Enstitüsü'ne benzergin sorun olup olmayacağını sorduk. Cevap bekliyoruz." demişti. Görünen o ki, ya telif hakkıyla ilgili bir sorun görülemedi ya da haberler unutulunca Kırklareli Üniversitesi de bu konu üzerine eğilmekten vazgeçti.

Çin medyasının iddiasına göre üniversite halihazırda yeni bir logo yarışması düzenlemeyi planlıyor. Bu yeni tasarımda, Kırklareli iline özgü unsurların öne çıkarılması arzulanıyor.