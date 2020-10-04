Kırklareli'ndeki kalker ocağına kapasite artırımı için ÇED olumlu kararı verildi: 31 binden fazla ağaç kesilecek

Kırklareli Kapaklı köyünde faaliyette olan kalker ocağının kapasite artırımı için ÇED olumlu kararı verildi. Bu projeden 3,5 milyon TL kâr etmeyi planlayan Bakırcılar Madencilik adlı şirket 31 bin 824 adet ağaç ağacı katledecek.

BirGün'den Gökay Başcan imzalı habere göre, Kapaklı köyünde Bakırcılar Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. tarafından işletilen kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi için 2017 yılında ÇED gerekli değildir kararı alındı. 21,34 hektarlık alanda yılda 250 bin ton kalker üretilen ocak için kapasite artırımı talebinde bulunuldu. Faaliyet alanını 98,7 hektara, üretimi ise yılda 1 buçuk milyon tona çıkaran şirket için ÇED olumlu kararı verildi. 4 kattan fazla artan faaliyet alanının tamamı orman ve tarım arazisi içerisinde yer alıyor.

3 buçuk milyon kâr elde edecek

Nihai ÇED raporunda yer alan bilgilere göre proje bedeli 900 bin TL. Toplamda 44 milyondan fazla kalker üretimi yapılacak projenin ömrü 29 yıl. ÇED raporunda, piyasa araştırmaları sonucunda yapılan hesaplamalar sonucu 3 buçuk milyon kâr edileceği belirtildi.

31 bin 824 adet ağacın Orman Bölge Müdürlüğü nezaretinde kesileceği ve kesilen ağaç miktarının 5 katı kadar ağaç kesileceği öne sürüldü.

Kararı yargıya taşıyacağız

Trakya Platformu Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, ÇED sürecinin her aşamasında bölge halkıyla birlikte dava açtıklarını belirtti. İstanbul’da yaşayan yurttaşlara da seslenen Çidem, “Hava durumları sunulurken hep ‘Balkanlardan gelen yağış ve soğuk hava dalgası’ denir. Buradaki ormanlar yok edilmeye devam edilirse, yer altı ve yer üstü suları tahrip edilmeye devam edilirse İstanbul’a ne su ne de hava gelir. ÇED olumlu kararına itiraz edeceğiz, ormanlarımız savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.