T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kırklareli Emniyeti'nde 5 polis 'yasa dışı dinleme' iddiasıyla açığa alındı

17 Aralık operasyonunun ardından internette yayınlanan ses kayıtları ile ilgili soruşturma kapsamında Kırklareli Emniyeti'nde eski istihbarat şube müdürü, müdür yardımcısı ve üç polis memuru açığa alındı

05 Haziran 2014 00:06

Emniyet görevlilerinin yasadışı dinleme yaptıkları iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli Emniyeti'nde eski istihbarat şube müdürü, müdür yardımcısı ve üç polis memuru açığa alındı.

AA'nın haberine göre 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında polis başmüfettişleri, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nde yasadışı dinleme iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.İncelemelerin ardından Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne atanan eski istihbarat şube müdürü İbrahim Şimşek, Erzincan Polis Okulu'na atanan eski istihbarat şube müdür yardımcısı Salih Döğenci ile polis memurları İbrahim Güneş, Nurullah Atasoy ve İzzet Otkaymaz açığa alındı.

ETİKETLER

kırklareliemniyetpolisyasa dışı dinleme17 aralıkses kaydısoruşturma

İlgili Haberler

Adana'da 'yasa dışı dinleme' iddiasıyla tutuklanan 6 polis serbest bırakıldı

Adana’da geçen hafta yasa dışı dinleme iddiasıyla tutuklanan, ikisi emniyet müdürü 6 polis için tahliye kararı verildi

17 polis şefi 'yaşa dışı dinleme' iddiasıyla açığa alındı

İstanbul Emniyeti'nde 'sahte isimle yasa dışı dinleme' yaptığı iddia edilen 17 polis şefi açığa alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24