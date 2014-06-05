Kırklareli Emniyeti'nde 5 polis 'yasa dışı dinleme' iddiasıyla açığa alındı

Emniyet görevlilerinin yasadışı dinleme yaptıkları iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli Emniyeti'nde eski istihbarat şube müdürü, müdür yardımcısı ve üç polis memuru açığa alındı.

AA'nın haberine göre 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında polis başmüfettişleri, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nde yasadışı dinleme iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.İncelemelerin ardından Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne atanan eski istihbarat şube müdürü İbrahim Şimşek, Erzincan Polis Okulu'na atanan eski istihbarat şube müdür yardımcısı Salih Döğenci ile polis memurları İbrahim Güneş, Nurullah Atasoy ve İzzet Otkaymaz açığa alındı.