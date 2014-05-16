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17 polis şefi 'yaşa dışı dinleme' iddiasıyla açığa alındı

İstanbul Emniyeti'nde 'sahte isimle yasa dışı dinleme' yaptığı iddia edilen 17 polis şefi açığa alındı

16 Mayıs 2014 22:43

İstanbul Emniyeti’nde eski İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan’ın da aralarında bulunduğu 5'i rütbeli emniyet personeli 17 kişi, sahte isimler, sahte olaylar ve sahte deliller üzeriden, yasadışı telefon dinlemesi yaptıkları iddiasıyla açığa alındı.

Toygun Atilla’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, İstanbul'da yaklaşık 3 aydır Istihbarat Şube Müdürlüğü'nde geçmişe dönük olarak yasadışı telefon dinlemelerini araştıran Mülkiye ve Polis başmüfettişleri yasadışı telefon dinlemelerinin izine ulaştı. Müfettişlerin yaptığı inceleme sonunda binlerce kişinin sahte olaylar, sahte isimler ve sahte deliller üzerinden 'mahkeme kararı' da  alınarak telefonların dinlendiği tespit edildi.

Bunun üzerine yasadışı telefon dinlemesi ile ilgili rapor hazırlayan müfettişler, aralarında Istanbul eski Istihbarattan sorumlu emniyet müdür yardımcısı Ali Fuat Yılmazer'in de yardımcılığını yapan Istanbul Istihbarat eski Şube Müdürü Erol Demirhan'ın da bulunduğu 17 kişinin açığa alınmasını istedi. Müfettişlerin raporu üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün oluru İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile 17 üst düzey polis şefi açığa alındı.

Görevden el çektirilen, kimlik ve silahlarına el koyulan polislerin 5'inin emniyet müdürü, 12'sinin ise başkomiser ve emniyet amiri rütbesinde olduğu bildirildi.

 

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