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Koronavirüs

Kırklareli'de Koronavirüs vakası veya temaslı kişilerin olduğu binalara uyarı levhası asılacak

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulu, kamuda mesai saatlerini de yeniden düzenledi

11 Kasım 2020 15:07

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs testi pozitif olan veya temaslı kişilerin yaşadığı apartmanların girişlerine uyarı levhaları asılmasına karar verdi.

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yeni önlemler aldı.

Buna göre, kentte, Koronavirüs testi pozitif çıkan veya temaslı bulunan apartmanlarda, bina girişlerine yöneticiler tarafından "pozitif ya da temaslı" bulunduğuna dair uyarı levhası asılacak.

Ayrıca kamu kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar mesai saatleri 09.00-17.00 olarak düzenlendi. Öğle arası ise 12.30-13.30 olarak belirlendi. 

 

 

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