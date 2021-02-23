Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, yeniden CHP’de: Türkiye’nin mutluluğunu burada görüyorum

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 2019’da istifa ettiği CHP’ye yeniden katıldı.

Twitter’dan yazılı açıklama paylaşan belediye başkanı, CHP’yi "aklında ve kalbinde taşıdığını" belirterek Kırklareli halkı ile temaslarda bulunduğunu ve yoluna CHP ile devam etmeye karar verdiğini belirtti.

Kesimoğlu, "Ülkemin mutluluğunu da kurucu değeri de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyorum. Bugünden itibaren yoluma CHP üyesi olarak devam edeceğimi duyuruyorum" dedi.

Kesimoğlu, 2019’da CHP’den aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek bağımsız aday olarak girdiği yerel seçimi yüzde 37,48’yle kazanmıştı.