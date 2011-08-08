-KIRKDİLİM GEÇİŞİ TRAFİĞE AÇILDI ÇORUM (A.A) - 07.08.2011 - Türkiye'nin tehlikeli geçişlerinden biri olan Çorum-Osmancık yolundaki Kırkdilim Geçişi, 50 yıllık bir bekleyişin ardından tamamlanarak, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle trafiğe açıldı. Çorum-Laçin-Osmancık yolu Kırkdilim Geçişi'nin açılışının ardından, buradaki şantiyede işçilerle ve vatandaşlarla iftar yemeği yiyen Yıldırım, yaptığı konuşmada, zorlu şartlara sahip Kırkdilim Geçişi'ni ulaşıma açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıldırım, daha sonra işçiler, vatandaşlar ve diğer davetlilerle şantiye alanında iftar yaptı. Yıldırım işçilerle iftarın ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti. İşçilerle bir süre sohbet eden ve yolun açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, şantiyedeki işçilerin bayramlarını da şimdiden tebrik etti. Kırkdilim Geçişi'ne kurulan sofralarda iftarını açanlar arasında, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum Valisi Nurullah Çakır, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Habib Soluk, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de yer aldı. -50 YILLIK BİR YOL HİKAYESİ- Kırkdilim Geçişi, ''Buraya yapılabileceğin en iyisi geçmişte yapılmış, artık yapılabilecek bir şey kalmamış'' diye düşünülen sarp kayalıkların ve vadinin olduğu bir yol. Çorum-Laçin-Osmancık yolu üzerinde bulunan ve coğrafi yapısından dolayı çok müdahale edilememiş olan geçişte ulaşım, uzun yıllarca düşük standartlı bir yolla sağlanmış. Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan Kuzey-Güney aksının önemli bir parçasını oluşturan yolun yapımı için pek çok kere proje oluşturulmuş ancak uygun proje bulunamamış. Çok sayıda ölümlü trafik kazasına yol açan ve adı ''tehlike'' ile anılan geçişin ihale süreci ilk kez, Ulaştırma Bakanı Yıldırım'ın 2008 Temmuz ayında yolu incelemesi ve uygun projenin yapılması talimatı vermesiyle başladı. Proje çalışmaları 3 yıl süren ve 205 metre yüksekliğindeki yarmalara iş makinelerinin 3 ayda çıkabildiği yol, zorlu çalışmanın ardından tamamlandı. 30 milyon lira maliyetle yapılan yol Çorum'u, Türkiye'nin ana yol sisteminin bel kemiği olan ve ''TETEK'' güzergahı olarak adlandırılan yola bağlıyor. İstanbul'a ulaşımı 76 kilometre kısaltan ve batıdaki diğer şehirlere ulaşımı kolaylaştıran yol aynı zamanda Çorum'u alternatif olarak Karadeniz'e, Sinop'u ise güneye bağlıyor.