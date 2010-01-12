Kırışıklıklar onu mutsuz etmiyor

Temel İçgüdü filmlerindeki rolüyle seks sembolü haline gelen Sharon Stone, 51 yaşında olduğunu ve şu ana kadar hiçbir estetik operasyon geçirmediğini söyledi. "Bugüne kadar ne lifting, ne botoks, ne de doku enjeksiyonu yaptırdım. Bir süre önce deneyecek oldum, ekranda kendimi görünce nefret ettim. Koca, balon kafalı bir kadın gibi gördüm kendimi. O kadın ben değildim" diyen Stone, sözlerini şöyle sürdürdü: "Los Angeles'ta artık tüm kadınlar birbirine benziyor. Onlardan biri olmak istemiyorum. En azından şimdilik. Ben zaten yaşını söyleyemeyen kadınlardan değilim. Yıllar geçtikçe görünüşümüz de değişiyor tabii ki. Ben kendi adıma bu duruma minnettarım, görünüşümden de çok memnunum. Şimdilik, spor ve iyi beslenme yıllara karşı tek silahım ve uzunca bir süre daha böyle gidecek."