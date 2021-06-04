Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı'ndan okul müdürlerine: Hedefi olmayan öğrenci LGS'ye girmesin, ortalamamız düşüyor

Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, okul müdürlerine 'hedefi olmayan öğrencilerin LGS’ye girmesini engelleyin' mesajı gönderdi. Öğrencilerin velileri ile görüşülerek sınava katılmamaları için ikna edilmesini isteyen Aygün, "Sene boyu verilen emekler hedefsiz öğrencilerimizin sınava katılımı ile ortalamalarınız oldukça aşağılara düşmektedir" ifadesini kullandı.

Aygün, okul müdürlerinin bulunduğu bir Whatsapp grubuna gönderdiği mesajda, “Kıymetli ortaokul müdürlerimiz biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta sonunda LGS sınavı var. Daha önce de paylaştığımız gibi bu sınavda herhangi bir hedefi olmayan ya da ders durumu istenmeyen durumda olan öğrencilerimizin velileri ile istişare edilerek sınava katılmamaları yönünde yönlendirme çalışmalarımızı ivedilikle takip edelim, çünkü sene boyu verilen emekler hedefsiz öğrencilerimizin sınava katılımı ile ortalamalarınız oldukça aşağılara düşmektedir. Bundan dolayı 8. sınıf öğrenci sayımız ve bu konu ile ilgili görüş yapılan öğrenci veli görüşmelerinin her okul müdürümüz tarafından hassasiyet ile üzerinde durulması ve bir liste halinde tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim” ifadelerini kullandı.

CHP'li Kaya: Bu uygulama suçtur

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bu mesaja "Hiç kimse çocuklarımızı değersizleştiremez. Böyle bir ayrım yapmaya ne hakkınız, ne de haddiniz var. Bu uygulama suçtur." diyerek tepki gösterdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan CHP'li Kaya şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu nasıl bir eğitim anlayışıdır! Çocuklarımız hedefi olan ve olmayanlar diye ayrıştırılmış. Sonra da 'hedefi olmayan' öğrenciler kategorisine koyduklarının eğitim haklarını ellerinden alarak, gözden çıkarmışlar. Hiç kimse çocuklarımızı değersizleştiremez. 'Hedefi olmayan', 'hedefi olan', 'başarılı', 'başarısız', 'nitelikli', 'niteliksiz' kategorilerine koyarak geleceklerini karartamaz. Böyle bir ayrım yapmaya ne hakkınız, ne de haddiniz var. Bu uygulama suçtur."

"Bakan sessiz mi kalacak?"

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a seslenen Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın kategorize edilerek eğitim sisteminin dışına itilmesine sessiz mi kalacaksınız? Hedefi olmayanlar yöneticiler, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmaya devam mı edecek? Çocuklarımızı 'hedefi olmayanlar' diyerek açık liselere yönlendirmek, istemedikleri halde imam hatip liselerine, meslek liselerine mecbur bırakmak isteyenlerle mücadelemiz devam edecek. CHP olarak olayın takipçisi olacağız, çocuklarımızın mağdur edilmesine asla izin vermeyeceğiz."