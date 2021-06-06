Kırıkkale'de kadın cinayeti: Hacer Başkaya, eşi Sezer Başkaya tarafından 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde boynundan bıçaklanarak öldürdü

Kırıkkale'de, Sezer Başkaya (29) tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı (26) 4 yaşındaki oğullarının gözü önünde boynundan bıçaklayarak öldürdü.



Olay, sabah saatlerinde Kıbrıs Caddesi Çelik Çekme Blokları'nda meydana geldi. Başkaya çifti henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Sezer Başkaya, eline aldığı bıçakla eşi Hacer Başkaya'yı boynundan bıçakladı. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Boynundan yaralanan Hacer Başkaya, olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 yaşındaki bir çocuk annesi Hacer Başkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Katil zanlısı Sezer Başkaya, emniyet ekiplerince olay yerine gözaltına alındı. Sezer Başkaya emniyete götürülürken, cinayetle ilgili de soruşturma başlatıldı.

4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürmüş

Kırıkkale'de Sezer Başkaya'nın tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı 4 yaşındaki oğlu H.M.B.'nin gözü önünce bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Kent merkezinde çiğ köfte dükkanı işleten Sezer Başkaya'nın cinayetten sonra eve gelen polislere bir süre kapıyı açmadığı, polisin kırma girişimi sonrası açtığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden Sezer Başkaya, adliyeye sevk edilecek.

"Anneme gitmek istiyorum"

Öte yandan, Hacer Başkaya'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri devam ediyor. Yakınları Adli Tıp Kurumu'na gelerek üzüntülü şekilde bekleyişlerini sürdürüyor. Çiftin oğulları H.M.B. de yakınları ile burada bekliyor. H.M.B.'nin zaman zaman "Anneme gitmek istiyorum" dediği duyuldu. Yürekleri dağlayan sözlerin ardından yakınları küçük çocuğu alandan uzaklaştırdı. Hacer Başkaya'nın cenazesinin Balışeyh ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)