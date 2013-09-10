Kırık notların nedeni kansızlık olabilir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayri Gözlükgiller, özellikle çocukların görme, işitme, kansızlık, çinko eksikliği ve ağız-diş sağlığı gibi problemler nedeniyle okula uyumda ciddi sorunlar yaşanabileceğıini belirterek, çocukların yoğun ders programları başlamadan önce mutlaka bir check-up'tan geçirilmeleri gerektiği görüşünde.

Dr. Gözlükgiller, kapsamlı bir muayene ile hastalıkların önceden bilineceğini, bunun da önlem alma açısından önemli olduğunu söyledi.

Akciğerlerde bir sorun olup olmadığına bakılmasını öneren Gözlükgiller, ayrıca mutlaka kapsamlı bir kan tahlili yaptırılması gerektiğini söyledi. Kandaki birtakım eksikliklerin çocuğun okul başarısını direkt etkileyebildiğine vurgu yapan Dr. Gözlükgiller, selenyum önreğini verdi ve selenyum eksikliğinin soyut düşünme yeteneğini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.