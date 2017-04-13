Kırık Kalpler Bankası, Damat Koğuşu, Murtaza; İstanbul Film Festivali'nde bugün...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36’ncı İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde bugün (13 Nisan 2017) “Ulusal Altın Lale Yarışması”nda yer alan “Kırık Kalpler Bankası” da gösterime giriyor. Festivalde bugün, "Murtaza" dâhil toplam 9 film sinemaseverlerle buluşacak.

Kırık Kalpler Bankası’nın gösterimi, yönetmeni Onur Ünlü’nün de katılımıyla saat 21.30’de Atlas Sineması’nda yapılacak. Filmin baş rollerini Hazal Kaya, Taner Ölmez, Haluk Bilginer, Zerrin Tekindor ve Ahmet Mümtaz Taylan üstleniyor.

Bugün yapımcı ya da oyuncu katılımıyla yapılacak film gösterimleri şöyle:

“Yeni Türkiye Sineması” bölümünde yer alan Paçi-Av Sanatı 11.00’de Beyoğlu Sineması’nda, filmin yönetmeni Elçin Elgür’ün katılımıyla;

“Altın Lale Uluslararası Yarışma” filmlerinden Elleri Olmayan Kız 11.00’da Cinemaximum Nişantaşı City’s Salon 7’de, filmin yapımcısı Jean-Christophe Soulegeon’un katılımıyla;

“Dünya Festivallerinden” seçkisinde yer alan Nilüfer’in Kararı 11.00’da Cinemaximum Nişantaşı City’s Salon 3’te, filmin yönetmeni Behnam Behzadi‘nin katılımıyla;

“Ulusal Altın Lale Yarışması”nda yer alan Murtaza 16.00’da Atlas Sineması’nda, filmin yönetmeni Özgür Sevimli’nin katılımıyla;

“Yeni Türkiye Sineması” seçkisinde yer alan Damat Koğuşu 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda, filmin yönetmeni İlker Savaşkurt’un katılımıyla;

“Sinemada İnsan Hakları Yarışması” filmlerinden Düğün 19.00’da İtalyan Kültür Merkezi’nde, yönetmen Stephan Streker’ın katılımıyla;

Festivalin “Dünya Festivallerinden” bölümünde yer alan Fixer 19.00’da Rexx Sineması Salon 5’te, filmin oyuncularından Mehdi Nebbou’nun katılımıyla;

“Yalnızlık Alıştırmaları” bölümünde toplu gösterimi yapılan Vincent Dieutre’ün, Pera Müzesi Oditoryumu’nda 19.00’da Mağlup Hayatlarımızın Üçlemesi filminin gösteriminden sonra katılımıyla;

“Ulusal Altın Lale Yarışması” filmlerinden Kırık Kalpler Bankası 21.30’da Atlas Sineması’nda, yönetmen Onur Ünlü’nün katılımıyla; gerçekleştirilecek.

Etkinlikler

Festivalin bu yıl bir retrospektif ile dokuz filmine yer verdiği Vincent Dieutre, FOL işbirliği ile saat 17.00’de Fatih Özgüven moderatörlüğünde Pera Müzesi Oditoryumu’nda bir festival sohbetine katılacak.